Moda

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerModa Haberleri Trend alarmı: Tartan
28.11.2019 - 11:12 |

Trend alarmı: Tartan

En bilindik şekli ile İskoç eteklerinde kullanılan ekose bu kumaş sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. İşte tartan modası hakkında bilmeniz gerekenler...

Trend alarmı: Tartan

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Tartan kumaş en yaygın olarak İskoç eteklerinde kullanılan ekose kumaşlardan biri olarak biliniyor. Kumaşın en göze çarpan özelliği düzenli veya düzensiz kare desenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Zamansız bir trend olan tartan ve ekose giyimden koltuk döşemesine kadar her alanda kullanılıyor. Kış aylarında kalın etek ve kabanların hatta ayakkabıların bile tartan kumaşlar ile kaplı olduğunu görüyoruz.

Dolu dolu tarihi ve kültürel referanslarıyla bilinen bu kumaş, yeni sezonda da kendini unutturmuyor. Birçok markanın koleksiyonlarında bu deseni yalnız kış sezonunda değil, her sezonda kullanabilen aksesuarlarda bile görüyoruz.

Tartan genellikle koyu yeşil, kırmızı, siyah ve lacivert renklerde kullanılıyor. Doğru kombinlendiğinde oldukça trend bir görünüm yakalayabileceğiniz bu deseni mutlaka gardırobunuza ekleyin.

 

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Kış Partisi

    Kış Partisi
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizle ilgili hassasiyet içeren konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Finansal konularda destek almak isteyebilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar olabilir. Evinizle ilgili konularda gündeme gelebilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularla ilgilenirken çalışma hayatınızdaki işlerinizi ertelememeye çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden gün içinde destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde korunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz.  Aşkta da hassasiyetler söz konusu. İki tarafta korunma ihtiyacı içinde olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Finansal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız durumlar söz konusu. İlişkilerinizdeki hassas dengeler bugün daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı yerine getirmeniz gereken sorumluluklar oluşabilir.  İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz.  Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Sosyal çevreniz sayesinde biraz rahatlamak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Burak Toprak
    Dr. Burak ToprakOthello Sendromu Nedir?
    Prof. Dr. Timur Gürgan
    Prof. Dr. Timur GürganEndoskopik Uygulamalar
    Ortodonti Uzmanı Dr. Volkan Güney
    Ortodonti Uzmanı Dr. Volkan GüneyDiş Telleriyle Fırçalama
    Esra Ertuğrul
    Esra ErtuğrulBebeklerde Burun Temizliği
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüMerhaba! Ben Dr. Kerem
    Avukat Yaşar Öksüz
    Avukat Yaşar ÖksüzVelayet Kime Verilir?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaGöz Altı Işık Dolgusuyla Daha Genç Görünün
    Betül Yergök
    Betül YergökGeçmişten Gelen Algılarımız
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerHer Yaşta Gençlik İçin A Vitamini
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Oğlak Burcunda
    En Çok İzlenen Videolar
    Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek YaptıkYediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek Yaptık
    Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
    Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
    Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir türlü gitmeyen karın yağlarından kurtulmanın 8 yolu

    Bir türlü gitmeyen karın yağlarından kurtulmanın 8 yolu

    'Süper star' iş birliği

    'Süper star' iş birliği

    2020 yılının kaş kontür trendleri…

    2020 yılının kaş kontür trendleri…

    Harry Potter’ın büyülü dünyası aksesuarlarınızda!

    Harry Potter’ın büyülü dünyası aksesuarlarınızda!

    Sıradaki Haber