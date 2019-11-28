Trend alarmı: Tartan modası

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Tartan kumaş en yaygın olarak İskoç eteklerinde kullanılan ekose kumaşlardan biri olarak biliniyor. Kumaşın en göze çarpan özelliği düzenli veya düzensiz kare desenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Zamansız bir trend olan tartan ve ekose giyimden koltuk döşemesine kadar her alanda kullanılıyor. Kış aylarında kalın etek ve kabanların hatta ayakkabıların bile tartan kumaşlar ile kaplı olduğunu görüyoruz.

Dolu dolu tarihi ve kültürel referanslarıyla bilinen bu kumaş, yeni sezonda da kendini unutturmuyor. Birçok markanın koleksiyonlarında bu deseni yalnız kış sezonunda değil, her sezonda kullanabilen aksesuarlarda bile görüyoruz.

Tartan genellikle koyu yeşil, kırmızı, siyah ve lacivert renklerde kullanılıyor. Doğru kombinlendiğinde oldukça trend bir görünüm yakalayabileceğiniz bu deseni mutlaka gardırobunuza ekleyin.