Trend alarmı: Yüksek tabanlı botlar

Bu kış sezonunda platformlar hayatımıza tekrar dahil oluyor. Geride bıraktığımız sene beyaz çizme ve botlar, kovboy çizmeleri ve süet botlar ayakkabı modasına yön vermişti. Şimdi ise yeri trend yüksek tabanlı bu botlar!

Kullanılması ve kombin etmesi çokta kolay olmayan bu ayakkabılar, ayakkabı modasını bildiğimiz çizgisinden çok uzağa taşıyor. Mega topuklar ve yüksek platformlar bu kışın vazgeçilmezleri arasında olacak. 'Combat' ya da diğer adı ile asker postalları, yüksek topuklu botlar hatta düz tabanlı botlar bile bu yüksek platform dalgasından etkilenecek.

Kombin önerileri olarak mini elbiseler ve deri ceketler akla gelen ilk tercih. Ancak skinny ya da mom jeanler de bu botlar için ideal parçalar arasında.

Bunun yanı sıra hem boyu uzun olan kadınların hem de kısa boylu kadınlar için bir avantaj niteliğinde. Doğru seçim yapılırsa, kısa boylu kadınlar bu yüksek tabanlı ayakkabılar ile oldukça tarz görünebilir. Ancak bu noktada 'çok büyük' ayakkabı seçimlerinden uzak durmalılar. Uzun boylu kadınlar ise seçimlerinde daha özgür; yüksek tabanlı, büyük ve mega topuklu botları tercih edebilirler.