Trend alarmı: Zebra deseni

Leopar izi taşıyan parçalar uzun zamandır gardırobumuzda yer alıyor. Son yıllarda birçok farklı markanın İlkbahar/Yaz ve Sonbahar/Kış sezonlarında ayakkabıdan çantaya, elbiseden kazağa her türlü giyim ürününde feminen hayvan desenlerine rastlıyoruz. Leopar desenli parçalar ise şüphesiz en feminen ve en zor kombinlenen parçalar arasında.

Zaman zaman yerini yılan deseni ya da puantiye gibi baskın desenlere bıraksa da giyim endüstrisinde leopar hakimiyeti hala sürüyor. Ancak 2019/2020 kış sezonunda zebra deseni, leopar desenine rakip olacak.

Kazak, çizme ve birçok aksesuarda da göreceğimiz zebra deseni bu sezonun trendleri arasında. Renkli zebra desenlerini sade parçalar ile, klasik zebra deseni dediğimiz siyah beyaz parçalarınızı ise daha renkli tamamlayıcılar ile kombinleyebilirsiniz.