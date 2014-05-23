Trivium, Ghost ve Karnivool Hi-Voltage ile İstanbul'da!

2012’de Megadeth ve Trivium’u metal müzik dinleyicisiyle buluşturan Charm Music, bir yıl aradan sonra yeniden Hi-Voltage 2014 ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. TRIVIUM, GHOST ve KARNIVOOL, 22 Haziran’da Maslak Arena’da metal müzikseverler ile buluşacak.

Hi-Voltage 2014’ün en güçlü isimlerinden TRIVIUM, New Wave of American Heavy Metal (Yeni Dönem Amerikan Heavy Metal) akımının lideri olarak nitelendiriliyor. İstanbul’daki ilk performansları ile büyük ses getiren grup, yoğun istek üzerine HI-VOLTAGE 2014 ile yeniden İstanbul’da.

GHOST, Hi-Voltage 2014 ile ilk kez Türkiye’de!

Heavy metalin en önemli temsilcilerinden GHOST ise ilk kez Türkiye'de! 2008’de kurulan, heavy metalin en önemli temsilcilerinden GHOST, Hi-Voltage 2014 ile ilk kez Türkiye izleyicisi ile buluşacak. Her biri A Nameless Ghoul (İsimsiz Hortlak) adıyla anılan 5 kişilik grup, makyajlı ve kardinal kıyafetli vokalistleri ile ses getiriyor. Sıra dışı sahne şovları ile GHOST, Hi-Voltage 2014’ün en çok konuşulan gruplarından olacak.

Hi-Voltage 2014’ün bir diğer güçlü ismi KARNIVOOL’a yerel heavy metalin başarılı gruplarından BLACKTOOTH, THROWN TO THE SUN, IVORY ve FURTHERIAL eşlik edecek.

Hi-Voltage, 22 Haziran 2014’te Maslak Arena’da; biletler, Biletix, Taksim Dorock Bar ve Kadıköy Hammer Müzik’te.

Kapı açılış: 15.00

Sahne Önü: 120 TL

Normal: 75 TL

Yaş sınırı yok.