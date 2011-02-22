‘Trompeti yaşatan adam’ İş Sanat’ta

Hakan Hardenberger, sekiz yaşında eline aldığı trompete duyduğu sınırsız keşif arzusu ve enstrümana duyduğu tutku ile günümüzün tartışmasız en büyük trompetçilerinden biri. Dünyanın en seçkin oda orkestralarından Deustche Kammerphilharmonie Bremen’le birlikte bu akşam İş Sanat’ta muhteşem bir konser verecek olan Hardenberger, durmak bilmeyen keşif arzusunu şu sözleriyle anlatıyor: “Yaşayan bestecilerle çalışıldığında daha çok öğrenildiğini düşünüyorum. Mesela D.K. Gruber ile konuştuğumda Haydn’ı daha iyi anlıyorum. Sizi daha iyi bir düşünme sistemine yöneltiyor bu kişiler.



“Kendimi vampire benzetiyorum”

Sir Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze ve Arvo Pärt gibi çağdaş bestecilerin kendisi için yazdığı eserleri seslendirmekten büyük keyif aldığını her fırsatta dile getiren Hardenberger: “Bazen kendimi bir vampre benzetiyorum. Onlar nasıl sürekli taze kana ihtiyaç duyuyorlarsa ben de yeni, bestelere ihtiyaç duyuyorum. Bu da beni sürekli araştırmaya, keşfe itiyor. Yeni parça keşfetmek, yeni bir dil öğrenmek gibi… İfade olanaklarınızı genişletmeye yarıyor” diyerek çağdaş bestelere olan merakını vurguluyor.



Trompete iade-i itibar



Eski Mısır’a kadar uzanan binlerce yıllık geçmişe sahip bu enstrümanın uzun yıllar göz ardı edildiğini, 20. yüzyıl’ın başında biraz da cazın etkisiyle tekrar hayata döndüğünü söyleyen sanatçı, trompeti, bugün dünyanın en prestijli konser salonlarında, dünyanın en prestijli orkestralarından New York Filarmoni, Londra Senfoni gibi orkestralarla icra ettiklerinin altını çiziyor ve bunun bir iade-i itibar olduğunu dile getiriyor.



Trompeti bedeninin bir parçası gibi sahiplenen Hardenberger’e göre, trompet çalmak nefes almanın en doğal yolu. “Enstrümanla kavga etmeden, onu vücudunuzun bir parçası olarak görmeniz gerek. Zaten en iyi yaptığımız şey, içgüdüsel olarak mümkün olduğunca iyi nefes almak” diyor Hardenberger.



“Youtube’dan dinlemek yetmez, konser salonlarına gelsinler”



Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Hardenberger’in genç trompetçilere bazı tavsiyeler var: “Çok meraklı olsunlar ve sürekli müzik dinlesinler. Youtube’dan değil, gerçek salonlara gitsinler, canlı canlı dinlesinler. Eğer yeterince müzik dinlerlerse ve yeterince meraklı olurlarsa ne yapmak istediklerine karar verebilirler. Tabi çok pratik yapmaları da gerekiyor.”



Müzikseverlerin yakından tanıdığı ünlü oda orkestrası Deustche Kammerphilharmonie Bremen’in günümüzün önde gelen trompetçilerinden Håkan Hardenberger ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren şef John Storgårds ile bu akşam 20.00’de İş Sanat’ta vereceği konser İstanbullular’ı Haydn’dan Rota’ya, Mozart’tan Piazzola’ya renkli bir seçkiyle buluşturacak.