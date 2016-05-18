Trump AVM’de çocuklar için ücretsiz etkinlikler

Mecidiyeköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi’nde bu hafta sonu çocuklar için hem eğlenecekleri hem de el becerilerini geliştirecekleri renkli etkinlikler var!

Eğlenceli tiyatro oyunları…

21 Mayıs Cumartesi günü ‘Cesur Farecik-cik’, 22 Mayıs Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunları Trump Çocuk Katı Sahnesi’nde sergilenecek. Her iki tiyatro oyunu da saat 13.00’te başlayacak ve herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Hayal güçlerini deniz kabuklarında resmedecekler…

Çocuklar, katılacakları ‘Deniz Kabuğu Süsleme Atölyesi'nde hayal güçlerini deniz kabuklarında yansıtacaklar. 21 – 22 Mayıs tarihlerinde, tiyatro oyunlarının ardından gerçekleşecek atölyede çocuklar deniz kabukları rengarenk süsleyecekler... Atölyeler 14.00 – 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

