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    HaberlerEtkinlikTrump AVM’de yeni yıl coşkusu
    23.12.2015 - 13:41 |

    Trump AVM’de yeni yıl coşkusu

    Yeni yıl yaklaşıyor, Trump AVM ziyaretçileri yeni yılı birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşılıyor.

    Trump AVM’de yeni yıl coşkusu

    Yetişkinler için konserler ve etkinlikler, çocuklar için yılbaşı atölyeleri ve tiyatro oyunları… Hepsi Trump AVM’de ve üstelik ücretsiz…

    Bu yılbaşı alışverişinde Trump AVM’yi tercih eden ziyaretçileri, mağazaların büyük indirimlerinin yanı sıra, dev bir yılbaşı ağacı, birbirinden ışıltılı süslemeler, konserler ve renkli etkinlikler bekliyor... Aileler Trump AVM’de yer alan mağazalarda yılbaşı alışverişini yaparken, çocuklar da eğlenceli etkinliklerle yeni yılı karşılıyor. Trump AVM içerisinde yer alan Trump Cadde’de ise hafta sonu gerçekleşecek Koliva konseriyle ziyaretçiler erken yılbaşı partisi yapıyor.

    Çocuklar yeni yıl şapkaları tasarlıyor, tiyatro oyunları izliyor…

    Dev bir yılbaşı evinin, Noel Baba’nın, çufçuf trenin ve geyiklerin süslediği Trump AVM Çocuk Katı’nda yılbaşı eğlencesi tüm hızıyla devam ediyor, çocuklar yeni yıl şapkalarını kendileri tasarlıyor…26 – 27 Aralık’tagerçekleşecek yılbaşı atölyesinde yeni yıl şapkalarını kendileri yapacaklar, kendileri süsleyecekler. Atölyelerin başlangıç saati 14.00…

    Çocuklar, 26 Aralık Cumartesi günü saat 13:00’te dünyaya yaşam sevinci dağıtan hayat ağacını kurtarmaya çalışan kahraman çocukların hikâyesinin anlatıldığı müzikli ve danslı çocuk oyunu ‘Dünyayı Kurtaran Çocuk’u izleyecek. 27 Aralık Pazar günü ise ‘Cesur Farecik-cik-cik’ tiyatro oyunu saat 13.00’te çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin tümü herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

    Koliva, Trump Cadde’de yılbaşı partisinde

    26 Aralık Cumartesiakşamı Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Trump Cadde’de konser verecek. Saat 19.00’da başlayacak konserde Koliva, Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek. Trump Cadde, Karadeniz’in hareketli ezgileriyle, coşkulu danslarıyla sallanacak. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

    Trump AVM’de yeni yıl coşkusu

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