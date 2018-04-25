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    HaberlerEtkinlikTrump AVM'de Çim Adam Atölyesi
    25.04.2018 - 11:19 |

    Trump AVM'de Çim Adam Atölyesi

    Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede ‘Çim Adam’ yapacaklar.

    Trump AVM'de Çim Adam Atölyesi

    Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede ‘Çim Adam’ yapacaklar. Minikler, Çim Adam Atölyesi’nde ellerindeki malzemelerle, kendi zevklerine uygun çim adamlar tasarlayacaklar. Atölye etkinlikleri, 28-29 Nisan günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.

    Ayrıca çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. 28 Nisan Cumartesi günü ‘Sportmen Kral’, 29 Nisan Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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