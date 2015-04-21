Trump Cadde’de 45’likler gecesi

İstanbulluların buluşma ve eğlence noktası Trump Cadde’de bahar hareketi bu hafta Naim Dilmener’le devam ediyor. Eski 45’liklerin ruhunu yeniden canlandıracak Naim Dilmener’le 45’likler Gecesi, 25 Nisan Cumartesi akşamı Trump Cadde’de gerçekleşecek. Herkese eğlenceli ve nostaljik bir gece yaşatacak parti saat 19.30’da başlayacak.



Unutulmaz şarkıların çalınacağı geceye isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.



Trump Cadde’de her hafta sonu; farklı müzik gruplarından mini konserler, dinletiler, dj performanslar, tek kişilik özel gösteriler ve renkli partiler devam edecek.



Siz de Trump Cadde’ye gelin sınırsız eğlencenin tadını çıkarın!