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    HaberlerEtkinlikTrump Cadde’de 45’likler gecesi
    21.04.2015 - 10:24 |

    Trump Cadde’de 45’likler gecesi

    Naim Dilmener’le 45’likler Gecesi, 25 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.30’da Trump Cadde’de! Katılım ücretsiz!

    Trump Cadde’de 45’likler gecesi

    İstanbulluların buluşma ve eğlence noktası Trump Cadde’de bahar hareketi bu hafta Naim Dilmener’le devam ediyor. Eski 45’liklerin ruhunu yeniden canlandıracak Naim Dilmener’le 45’likler Gecesi, 25 Nisan Cumartesi akşamı Trump Cadde’de gerçekleşecek. Herkese eğlenceli ve nostaljik bir gece yaşatacak parti saat 19.30’da başlayacak.

    Unutulmaz şarkıların çalınacağı geceye isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

    Trump Cadde’de her hafta sonu; farklı müzik gruplarından mini konserler, dinletiler, dj performanslar, tek kişilik özel gösteriler ve renkli partiler devam edecek.

    Siz de Trump Cadde’ye gelin sınırsız eğlencenin tadını çıkarın!

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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