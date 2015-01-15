Trump'ta sömestre tatili aktiviteleri

Mecidiyeköy’de yer alan Trump Alışveriş Merkezi’nde sömestre tatili tam anlamıyla karnaval havasında geçecek. Alışveriş merkezinin özel çocuk katında gerçekleşecek etkinlikler arasında hem eğitici hem eğlenceli atölyeler, neşeli tiyatro oyunları, keyifli oyunlar yer alıyor. Ayrıca çocuk katındaki birbirinden renkli oyuncaklar yine çocukları bekliyor.



Sömestre boyunca her hafta sonu sahnelenecek olan tiyatro oyunları çocuklara masal dünyasının kapılarını açacak. Hansel Gretel’den Kırmızı Başlıklı Kız’a çocukların en sevdiği masallar Trump AVM’nin tiyatro sahnesinde hayat bulacak.



Özel eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek olan atölyelerde ise çocuklar el becerilerini geliştirecek, hem eğlenecek hem öğrenecek. Mandaldan oyuncaklar yapacak, kar küresi tasarlayacak ya da kozalaktan hayvanlar yaratacak.

Sömestre boyunca sürecek tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Çocuklar bu tatilde Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında keyiflenecek.



Trump AVM Sömestre Tiyatro Programı



• 24 Ocak Cumartesi Saat 14:00 - Erik ve Sevimli Patiler

• 25 Ocak Pazar Saat 14:00 - Meraklı Penguenler

• 31 Ocak Cumartesi Saat 14:00 - Neşeli Saat

• 1 Şubat Pazar Saat 14:00 - Hansel ve Gretel

• 7 Şubat Cumartesi Saat 14:00 – Kırmızı Başlıklı Kız

• 8 Şubat Pazar Saat 14:00 - Ağustos Böceği ile Karınca

Trump AVM Yaratıcı Atölye Çalışmaları Takvimi:

• 24 Ocak Cumartesi – Kar Küresi Atölyesi

• 25 Ocak Pazar – Mandaldan Oyuncaklar Atölyesi

• 31 Ocak Cumartesi – Maske Yapımı Atölyesi

• 1 Şubat Pazar – Ahşap Plakadan Balıklar Atölyesi

• 7 Şubat Cumartesi – Ahşap Kalemlik Atölyesi

• 8 Şubat Pazar – Kozalaktan Hayvanlar Alemi Atölyesi