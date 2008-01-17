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    HaberlerEtkinlik'Tüblek yarışması’ için son günler
    17.01.2008 - 00:00 |

    'Tüblek yarışması’ için son günler

    Karikatürist Nehar Tüblek anısına düzenlenen karikatür yarışmasına başvurular başladı.

    Bu yıl 13.’sü düzenlenecek olan Nehar Tüblek Karikatür Yarışması’nın son katılım tarihi 5 Şubat olarak belirlendi.
    Konusu “Doğumunun  800. Yılında Nasrettin Hoca” olarak belirlenen ödüllerin seçici kurulunda Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Başkan Vekili Kemal Çiloğlu ile karikatüristler Güngör Kabakçıoğlu, Raşit Yakalı, Ercan Akyol, Musa Kart ve Akdağ Saydut yer alıyorlar. Yarışmada birinci karikatüre 2.750 YTL, ikinciye 2.200 YTL ve üçüncüye 1.650 YTL para ödülü verilecek. Ödüller her yıl olduğu gibi Nehar Tüblek’in ölüm yıldönümü olan 6 Mart’ta sunulacak.
    Karikatür ve Mizah Müzesi / Fatih
      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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