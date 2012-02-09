Tuborg 17. Roxy Müzik Günleri Açılış Partisi
Türkiye’nin bugüne dek süren en köklü müzik yarışması organizasyonu, Roxy Müzik Günleri (RMG) başlıyor.
Bugüne kadar Hayko Cepkin, Replikas, Aylin Aslım, Bağdat Avenue, Dorian, Deja-vu, Nekropsi, Teoman, Yeni Harman, Direc-t, Anima, Kurban, Gevende, Fairuz Derin Bulut gibi birçok ünlü ismi müzik dünyasına kazandıran Roxy Müzik Günleri’nin 17.si 10 Şubat Cuma akşamı Roxy’de gerçekleşecek açılış partisiyle başlayacak.
Tuborg 17. Roxy Müzik Günleri jürisinden isimlerin de katılımıyla gerçekleşecek, Roxy Müzik Günleri “Açılış Partisi” Rebel Moves konseriyle devam edecek.
22.30 Kapı açılış 23.30 Konser / Rebel Moves Giriş ücretsiz.
Yarışma başvuruları 13 Şubat’da başlayıp 28 Mart’a kadar devam edecek. 16-17-18 Nisan 2012 tarihlerinde yapılacak Performans Günleri’nin ardından 20 Nisan’da ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmanın bu seneki jüride Taner Öngür, Kaan Yüceil, Harun Tekin, Aylin Aslım, Koray Candemir, Murat Hasarı, Ömer Ahunbay, Hakan Tamar, Ece Duyar, Oğuz Kaplangı, Hakan Özer, Özge Fışkın, Kanat Atkaya, Haluk Polat, Metehan Mert Çakır, Ceylan Ertem, Siyabend Suvari yer alıyor.
10 Şubat Cuma 2012 / Roxy / Rebel Moves Konseri