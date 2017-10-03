Tuğberk Selçuk’tan ‘itaat alanı - Conform Zone’

Ankara ve İstanbul’da birçok kişisel ve karma sergi yanı sıra, İsviçre Basel’de Siyah Beyaz Sanat Galerisi - Scope Art Fair (2013), Güney Kore Seul’de Encounters: Contemporary Turkish Art in Korea (Kore’de Çağdaş Türk Sanatı) (2012) adlı sergilerde, İngiltere Londra’da Lahd Galeri’de (2015), sergide işleri gösterilen Tuğberk Selçuk; bugüne kadarki çalışmalarından farklı bir sergiyle Avto Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

Seyirci de serginin bir parçası

Günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek olaylardan ilham alan ‘İtaat Alanı – Conform Zone’ adlı sergide izleyici, yaşadığı ve yaşayabileceği muhtemel hayatı ile diyalog kuruyor. Sergide sanatçının 8 farklı çalışması bulunuyor. Sanatçının çalışmaları arasında; mikrofon, tenis topu makinesi, koltuk gibi hazır malzemeler kullanılarak üretilmiş işlevi dışında kullanılan özgün objeler yer alıyor.

Sanatçının; üzerinde belirli bir zaman oturulmasına izin veren koltuğu, ateşlediği topu kendine geri dönen tenis topu makinesi ve diğer işleri günümüz dünyasının hiyerarşi barındıran sistemlerine ironik bir eleştiri getiriyor. Sergideki işlerin gündelik hayata dair galeri alanının içinde yarattığı suni tecrübeler izleyicide; gerçekle-yönlendirilen gerçeklik algısı, arasında zihinsel muhasebe kurabileceği bir süreç geliştiriyor. Sanatçı; işlerinde gündelik objelerin, endüstriyel ve hazır malzemelerin yanında şans faktörü, zaman, seyirci ve kendisini kullanıyor.

Ütopya barındıran ‘Kara Mizah’

Tuğberk Selçuk sergisinde hayatın olağan akışının tamamen dışına çıkacak bir kargaşa yaratıyor. İktidar mekanizmalarına karşı güncel kritikler getiren sanatçının işlerinde distopik bir ütopyanın kara mizahına rastlanıyor. Sergiye adını veren ‘İtaat Alanı’ kavramı; izleyici, sanatçı, dünya, erk sahipleri ve hayatın kendisiyle organik bir şekilde yer değiştiriyor.

Toplamda 30’a yakın karma sergide işleri gösterilen Tuğberk Selçuk’un bu 4’üncü kişisel sergisi. Sergi, İstanbul Galata’da yeni açılan Avto Galeri’nin ise ilk sergisi olma özelliğini taşıyor. Tuğberk Selçuk’tan ‘‘İtaat Alanı-Conform Zone’’, 12 Ekim-12 Kasım 2017 tarihlerinde ‘deneyimlenebilir’.