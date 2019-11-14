Atık yönetimi hakkında ne kadar bilinçliyiz? Bireyler olarak geri dönüşüme ne kadar katkı sağlıyoruz hiç düşündünüz mü?

Doğayı sevmek lafta kalmamalı küçük de olsa bir takım çalışmalar yapmalı her insan. Evinde, işinde, nefes aldığı her yerde evrene olan minnettarlığını göstermeli ve ben de varım demeli. Saymakla sonu gelmeyecek nimetleri düşündüğümüzde bu bir vefa borcu da aynı zamanda.

Atık yönetimine ilk adımı atmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak adına yapılacak en küçük ama en etkili çalışma evde çöp ayrıştırmak olacaktır. Bunu birçok insan bilir fakat durum uygulamaya geldiğinde bu bilinci evine taşıyanların sayısı maalesef ki çok azdır. Hatta ‘’Benim çöpümden ne olacak ki? ‘’ deyip durum küçümsenir çoğu zaman. Fakat iş pratiğe geçtiğinde sadece bir hafta kendinizi denemeye kalktığınızda aslında evinizden doğradığınız domates kabuğu dışında çöp çıkmadığını neredeyse her şeyin geri dönüşebilir ambalaj olduğunu göreceksiniz. İşe büyük başlamanıza, geri dönüşüm ayrıştırma kutuları almanıza da gerek yok. İlk etapta yavaş yavaş bu alışkanlığı edinmeniz yeterli olacak. Sonrasında ayrışmamış çöpü atmaya zaten içiniz el vermeyecek.

Size tavsiyem hemen şimdi gidin buzdolabınızın kapağını açın ve elinize gelen her şeyin arkasını çevirip geri dönüşüm işaretini kontrol edin. Sonra kozmetik ürünlerinizi, deterjan kutularınızı, şampuanınızı ve diş macununuzu yerleştirdiğiniz dolaplara gidin ve yine elinize aldığınız her ürünün arkasındaki geri dönüşüm işaretini kontrol edin. Hemen hepsi geri dönüştürülebilir ürün olacaktır hiç

kuşkusuz.

Sadece bir hafta çöpünüzü ayrıştırdığınızda tek başınıza ne kadar büyük işler başarabildiğinizi, aslında hiç de küçümsenmeyecek kadar büyük katkı sağladığınızı göreceksiniz. Atıklarınızın hepsini önce tek bir yerde toplayıp sonrasında her birini kendi kutusuna bırakabilirsiniz. Dilerseniz atık toplama merkezlerine direk götürebilirsiniz fakat, artık her mahallede olan cam, plastik atık toplama kutuları

sayesinde işler çok daha kolay. O da yoksa ayrıştırdığınız atıkları çöp kutularınızın yanına ayrı ayrı bağlayarak atık toplayan kişilerin onları almasını sağlayabilirsiniz.

Demem o ki; her şey bizim elimizde.

Çevre Yönetim Temcilcisi

Tuğçe Çalışkanerler Ercan