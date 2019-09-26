Klasik sütlü tatlılar lezzetlerinden birisi olan tulumbacı tatlısı, mutlaka her mutfakta denenmesi gereken bir lezzet. Mevcut malzemeleri kolayca temin edilebilen ve pratik bir şekilde hazırlanabilen bu tatlıyı deneyen herkes çok sevmektedir. Hafif içeriği ve sütün lezzeti sayesinde de her zaman tercih edilebilecek bir tatlıdır. Tulumbacı tatlısı, sütlü tatlı tarifleri arayanların seveceği ve sık sık tercih edeceği bir tarif olma özelliği gösterir. Peki, tulumbacı tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

-1 su bardağı tel şehriye

-1 yemek kaşığı tereyağı

-5,5 su bardağı süt

-1,5 su bardağı şeker

-4 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 paket vanilya

-1 su bardağı fındık (dövülmüş)

-3 yemek kaşığı hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

-Şehriyeler tereyağında sararıncaya kadar kavrulur.

-Derin bir kasede süt, şeker, mısır nişastası ve vanilya çırparak karıştırılır.

-Kavrulan şehriyelere yavaş yavaş eklenir ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir.

-Kaynamaya başlayınca fındıklar eklenir 1-2 dakika daha pişirilir ve soğumaya bırakılır.

-Borcam ıslatılır ve hazırlanan tatlı borcama boşaltılır.

-Üzerine hindistan cevizi serpiştirilir ve buzdolabında soğutulup servis yapılır.

Afiyet olsun.