Tuluyhan Uğurlu'dan dev Proje!

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için hazırlanan ilk bireysel proje olan ve 2006'dan beri yurt içi ve dışında 250'nin üzerinde konserde seslendirilen Dünya Başkenti İstanbul isimli eserini 17 Nisan 2010 Cumartesi günü saat 15.00 ve 18.30'da aynı gün iki ayrı seansta Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde seslendiriyor.

Dünya Başkenti İstanbul, Beyazıt konserinde Tuluyhan Uğurlu’ya kavalda Murat Toraman, yaylı tambur ve perdesiz gitarda Uğur Varol, viyolada Doğukan Çokşeker, kontrbasta Umut Sel eşlik edecekler.

2006’dan beri yurt içi ve dışında 250’nin üzerinde konserde seslendirilen Dünya Başkenti İstanbul Tuluyhan Uğurlu’nun doğup büyüdüğü kenti tüm yönleriyle anlattığı, müzik ve görüntülerle izleyiciyi büyüleyen fantastik bir çalışma. Dünya Başkenti İstanbul projesinden bir bölümü şu linkten dinleyebilirsiniz:

Dünya Başkenti İstanbul’un bölümleri şöyle:

Dünya Başkenti İstanbul/Bizans’ın Altın Mozaikleri/3 Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent/ Gökdelenden Eski Kente Bakış-Mimar Sinan/İstanbul’da Mistik Yaşam/ Erguvan Zamanı-İstanbul'da Bahar/Arnavut Kaldırımları-Siyah beyaz fotoğraflarla İstanbul/ Yeşilçam'dan İstanbul'a Bakış/Dolmabahçe’de Hüzünlü Sonbahar-Atatürk/ İstanbul’da Yaşamak

Dünya Başkenti İstanbul konseri öncesinde ve iki bölüm arasında konuklara çay, simit, meyve suyu ve kahve ikramı yapılacaktır.

http://www.dailymotion.com/video/x883mt_tuluyhan-uyurlu-dunya-baykenti-a-wo_music

TULUYHAN UĞURLU DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL

17 Nisan 2010 Cumartesi

Birinci Seans: Saat 15.00

İkinci Seans: Saat 18.30

Biletler Biletix Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00