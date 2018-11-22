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    HaberlerEtkinlikTuna Ofis’te Çağdaş Sanat
    22.11.2018 - 15:23 |

    Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat

    Tuna Ofis’in tasarım ve çağdaş sanatın gelişimine destek vermek amacıyla başlattığı “Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat” projesinin ikinci sergisi 23 Kasım’da açılıyor. artnivo.com işbirliğiyle hayata geçirilen sergi “Sit, Stand, Walk!”, Inez Piso küratörlüğünde gerçekleşiyor.

    Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat

    Çalışma alanlarında yer alan objelerin form ve renklerinin ardına saklanmış güç ilişkileri ve alanın tasarımındaki belirlenmiş kelimelerin kullanılışının ardındaki ajanda sergiye yönünü vermektedir. Objelerle ayırdığımız ve şekillendirdiğimiz alanlar çalışma, oturma, kalkma ve yürüme biçimlerimizi şartlandırmaktadır. Bu alanlar, iş hayatında günlük rutinimizi gerçekleştirirken bizim nasıl hareket edeceğimize ve bu alanları nasıl kullanacağımıza müdahale etmektedir. Sergi, yaşam alanları tasarlanırken varsayılan hiyerarşi ve cinsiyet rollerini temel alarak, temsil ve kimlik üzerine karmaşık güç ilişkilerinin yer aldığı iş hayatının dış görünüşündeki masumiyet üzerinde durmaktadır.

    Fatma Çiftçi, Burak Delier, Nejbir Erkol, Okay Özkan ve Belçim Yavuz’un un katıldığı sergide, Tuna Ofis showroom katlarına yerleştirilen video, performans, müdahale, yerleştirme ve sergi süresince farklı zamanlarda düzenlenecek atölye çalışmaları yer almaktadır.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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