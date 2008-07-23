Turgutreis'te klasik müzik festivali

Bu yılın ana teması ‘vatan sevgisi’ olarak belirlenen festivalde, yerli- yabancı sanatçıların vereceği konserler Bodrumlu müzikseverleri coşturacak.

22- 25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek D- Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 4'üncü yılında dopdolu bir programla müzikseverlerle buluşuyor. Evrensel değerlerle ‘vatan sevgisi’ni buluşturan festivalde, konuk sanatçılar, ülke sevgilerini yansıttıkları eserleri Bodrumlular için yorumlayacak. Festivalde 21.30’da başlayacak gece konserlerinin yanı sıra, D- Marin’de düzenlenecek Günbatımı Konserleri de izleyiciyle buluşacak. Marina’da yapılan dünyadaki tek klasik müzik festivali olma özelliğini taşıyan etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı, Doğuş Grubu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Anadolu’daki güzel sanatlar liseleri için enstrüman bağışına dönüşecek.

22 Ağustos’ta düzenlenecek ‘Soğuk Topraklardan Sıcak Ezgiler’ adlı açılış konserinde, Işın Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile birlikte ‘Rusların Paganinisi’ olarak bilinen, altın madalyalı yorumcu Maxim Fedotov, P.Ilyich Tchaikovsky’nin Op. 35 Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Orkestra geceye, festivalin ana temasına uygun Çek Besteci Bedrich Smetana’nın ‘Vatanım’ başlıklı senfonik şiiri ile başlayacak. İkinci yarıda ise Norveçli besteci Edward Grieg’in, Op. 46 No.1 Peer Gynt Süit’i ve Finlandiyalı Besteci Jean Sibelius’un, Fin halkının yeniden diriliş teması olan Op.9 ‘Finlandia’ senfonik şiiri seslendirilecek.

23 Ağustos’ta düzenlecek, ‘Türkiye’den Bir Kuğu, Rusya’dan Bir Bale’ ismi verilen konserde, Maxim Fedotov yönetimindeki Rusya Senfoni Orkestrası’nın solisti, İdil Biret olacak. İdil Biret, Rus Besteci Sergei Rachmaninoff’un Do minör 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Rusya Senfoni Orkestrası’nın, konserin ikinci yarısında çalacağı P.Ilyich Tchaikovsky’nin Kuğu Gölü Balesi’nden seçmelere, Kremlin ve Bolşoy Balesi sanatçıları eşlik edecek.

24 Ağustos’ta düzenlenecek ‘Çocuk Yeteneklerden Olgun Yorumlar’ adı verilen konserde, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) Ferit Tüzün’ün ‘Esintiler’ini seslendirecek ve İsviçreli oda müziği grubu Trio Nota Benne’ye Ludwig Van Beethoven’in üçlü konçertosuna da eşlik edecek. Konserin ikinci yarısında ise ünlü İtalyan tenor Nicola Martinuci’den büyüleyici aryalar ve Çek besteci Anton Dvorak’ın Op. 88 Sol Majör 8'inci Senfonisi seslendirilecek.

‘Arjantin’de Tango, Amerika’da Müzikal, İtalya’da Opera, Bodrum’da Festival’ adı verilen kapanış konserinin ilk yarısında, Uruguaylı dünyaca tanınmış Bandoneon Sanatçısı Hector Ulises Passarella ve tango orkestrası tangonun büyüsünü Bodrumlular’la paylaşacak. Konserin ikinci yarısında ise Erol Erdinç yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası birbirinden güzel opera aryaları ile müzikal şarkılarını seslendirecek.