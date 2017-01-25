Turizmin davos’u İstanbul'da gerçekleşecek!

2017 Şubat ayında üçüncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting, buyıl çok daha geniş kapsamlı konseptiyle, dünya turizm sektörünü masaya yatıracak. Dünya turizmine yön veren liderlerin, 16-18 Şubat’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecekleri oturumların yanı sıra, Global Meeting kapsamında her geçen gün önemi artan influencerlar da Türkiye’ye davet edildi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden 300'e yakın blogger "e-Gen Influencers" etkinliğinde World Tourism Forum'da ilk kez bir araya gelecek. "e-Gen Influencers" partisi 16 Şubat'ta Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek.17 Şubat’ta ise“e-Gen Influencers Talk” konseptiyle düzenlenecek 5 farklı oturumla katılımcılar, dünyaca ünlü yerli ve yabancı bloggerlarla buluşma fırsatı yakalayacaklar.



World Tourism Forum - Blogger buluşması yeni nesil vizyonla büyüyor.

World Tourism Forum Global Meeting; yapıldığı ilk günden beri sürdürülebilir dijital iletişim stratejilerinin turizmde ki önemini vurguluyor. Bu hedefle Global Meeting 2016’da düzenlenen Blogging oturumuna 7 yabancı influencer konuşmacı olarak katıldı ve influencerlar tarafından dijital içerik pazarlamanın yarattığı değer ve seyahat bloggerlığı kavramı tartışıldı.

2016 World Tourism Forum kapsamında, The Populist’te Gezimanya partnerliğinde düzenlenen Blogger Night’ta; 40 yabancı, 80 Türk seyahat bloggerı biraraya geldi. Forum kapsamında yer alan 20 Türk, 20 yabancı seyahat bloggerının değerlendirmeleri ise Türk Hava Yolları sponsorluğunda anı kitabı Blogbook İstanbul’da toplandı.



Yeni nesil iletişim stratejileri ile gelişen ve büyüyen bloger buluşmaları bu yıl; e-Gen Influencers konsepti ile, World Tourism Forum Global Meeting kapsamında dünya çapında ünlü 300 bloggerı biraraya getirerek uluslararası arenada büyük ses getirecek bir organizasyona imza atacak.



Blogerların İstanbul paylaşımları tarihe not düşecek

Global Meeting süresince bir araya gelen ve gönüllü turizm elçileri olan bloggerlar bu yıl da İstanbul’la ilgili yazılarını, paylaşımlarını geçen yıllarda olduğu gibi anı kitabı Blogbook İstanbul’da toplayacak.2017’ye not düşecek ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu kitap vasıtasıyla, Dünya’nın Türkiye algısı yeniden şekillenecek.

Dünyaca ünlü fenomen Zach King ilk kez Türkiye’de

E-Gen Influencers World Tourism Forum Global Meeting’de ilk kez biraraya gelecek dünyaca ünlü blogerlar arasında, THY'nin yeni uçak içi güvenlik demo filminde rol alan, dünyada yarattığı illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayan Zach King’de yer alıyor.