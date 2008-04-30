Türk edebiyatının 'Bitmeyen Aşk’ı

MİRAÇ ZEYNEP ÖZKARTAL

Faruk Şüyun’un hazırladığı ve Selen Domaç’ın sunduğu gece, “Pınar Kür ile 6 dakika” adlı kısa röportajın gösterilmesiyle başladı.

Kür, nasıl çalıştığını, yazmaktan çok okumayı sevdiğini ve “Bir Deli Ağaç” adlı kitabına ilham veren, penceresinin önündeki ıhlamur ağacının öyküsünü barkovizyondan anlattı seyircilere. Aynı zamanda Kür’ün en önemli karakterlerinden biri olan bu ağacın, yazarıyla tanıştığında kupkuru olan dallarının 'yazıldıkça’ yeşerdiği bilgisi salondaki herkesi etkiledi.

Daha sonra Müjde Ar çıktı sahneye. Kür ve Ar’ın dostlukları 22 yıl öncesine dayanıyor. 1986’da Kür’ün “Asılacak Kadın” adlı romanının sinema uyarlamasında oynadığını söyleyen Ar, “Pınar Kür her romanında biz kadınlara özgürlüğün kapısını araladı” dedi.

Pınar Kür’ün iki öyküsü seslendirildi Ustalara Saygı gecesinde. “Bir Deli Ağaç” kitabında yer alan “Yaz Gecelerinde Keman” adlı öyküsünü tiyatro sanatçısı Jülide Kural, öyküde de geçen Brahms’ın keman konçertosu eşliğinde okudu. “Akışı Olmayan Sular”daki “Kısa Yol Yolcusu” adlı öyküyü okuyan ise Pınar Kür’ün tiyatrocu ve TV programcısı oğlu Emrah Kolukısa’ydı. Piyanist Orçun Orçunsel’in Gershwin’den “Rhapsody in Blue”yu Pınar Kür için yorumladığı performansının ardından barkovizyondan Kür’ün fotoğraf albümü sunuldu seyircilere. Osman Şengezer, Füsun Akatlı, Ahmet Levendoğlu, Mine Söğüt, Müge İplikçi, Sırma Köksal ve Aysun Kayacı’nın da konuşmacı olarak katıldıkları gecenin sonunda, Türk edebiyatının 30 yılı geride bırakan “Bitmeyen Aşk”ı Pınar Kür, alkışlarla sahneye geldi. Usta yazar, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. En büyük teşekkürü ise onu alkışlayanlar arasında bulunan, “Beni sevginin yanı sıra şiirle büyüttü” dediği annesi, yazar İsmet Kür’eydi.