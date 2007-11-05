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    HaberlerEtkinlikTürk edebiyatının Viyana kuşatması
    05.11.2007 - 00:00 |

    Türk edebiyatının Viyana kuşatması

    Merkezi Viyana’da bulunan Alte Schmiede’nin 9 - 11 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği “Sonbaharda Edebiyat” konulu sempozyumun ağırlık noktası Türkiye olacak.

    Etkinliğe davet edilen Nalan Barbarosoğlu, Faruk Duman, Sema Kaygusuz, Ömer Şişman, Ayfer Tunç, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Elif Şafak, Hasan Ali Toptaş, Neşe Yaşın, Latife Tekin ve Nedim Gürsel burada okuma ve tartışmalara katılacaklar. Sempozyumun açılışını Elif Şafak yapacak.
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