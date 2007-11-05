Türk edebiyatının Viyana kuşatması

Etkinliğe davet edilen Nalan Barbarosoğlu, Faruk Duman, Sema Kaygusuz, Ömer Şişman, Ayfer Tunç, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Elif Şafak, Hasan Ali Toptaş, Neşe Yaşın, Latife Tekin ve Nedim Gürsel burada okuma ve tartışmalara katılacaklar. Sempozyumun açılışını Elif Şafak yapacak.