Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, kahvenin 500 yıllık öyküsünü gözler önüne sermek amacıyla kahve ve kahve kültürüne ait eserleri bir araya getirdi.



Kahvenin tarihi, sosyokültürel yapısını ortaya koyacak “bir taşım keyif - Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü" adlı serginin basın toplantısı Four Seasons Otel'de gerçekleştirildi.



"UNESCO'NUN DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE 13, SOMUT OLMAYAN MİRAS SÖZLEŞMESİNDE 12 TÜRKİYE VARLIĞI



Toplantıda konuşan Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Merve Gürsel, “Türk kahvesinin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası listesine girdiği bir dönemde, kültürel mirasımızın dünyaya hakkıyla tanıtılmasına önemli bir katkı olduğunu düşünmekteyiz" dedi. UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof Dr. Öcal Oğuz da toplantıda bir konuşma yaptı. Öcal Oğuz, Türk Kahvesi'nin Dünya Kültür Mirası listesine girdiğini belirterek, “Biz bu somut olmayan kültürel miras konusunda treni kaçırmadık" dedi. Oğuz, Türkiye'nin sürecin zamanında içerisinde yer aldığını ifade etti ve Türkiye'nin süreci takip ettiğini belirtti. Türkiye'nin UNESCO dünya miras listesinde 13, somut olmayan miras sözleşmesinde ise 12 varlığının bulunduğuna dikkat çeken Oğuz, “Biz zamanında bu sürece dahil olarak 12 kültürel mirasımızı şu an itibariyle dünya miras listesine yazdırmış ilk 5-6 ülke arasındayız yani iyi bir konumdayız. Bu bakımdan bu bizim için memnuniyet verici" dedi. Oğuz, “İsterseniz 50 varlığınızı listeye yazdırın" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Eğer listelere yazdırdıklarınızı korumuyor, genç ve gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmıyorsanız yani sürdürülebilir bir koruma gerçekleştirmiyorsanız bu çok anlamlı durmuyor."



YAKLAŞIK 800 PARÇADAN OLUŞAN ESERLER



Başta Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonları olmak üzere pek çok müze, özel müze, kütüphane ve koleksiyon eserlerinden oluşan “Bir taşım keyif - Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü" sergisi; kahvenin Osmanlı kültürü içinde oluşturduğu özgün seremoniyi ortaya çıkardı.



Kahvenin Osmanlı kültürü içerisindeki varlığı, sosyokültürel bağlamda ve sanatsal kavramsallığa açıklık getirilmeye çalışılan sergideki eserler yaklaşık 800 parçadan oluşuyor. Küratörlüğünü Ersu Pekin'n yaptığı “Bir taşım keyif - Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü" sergisi Topkapı Sarayı Müzesi - Has Ahırlar'da 21 Şubat - 15 Haziran 2015 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.