Türk popunun 50 yılı bu gecede!

1960'ların başında "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısı ile yola çıkan, 20. yüzyılın ikinci yarısında Türk Popuna yön vermiş, bugünlere gelmesine büyük emek vermiş, her biri Türk Müziğinin mihenk taşları olan sanatçılarımız Bora Ayanoğlu, Coşkun Demir, Fatih Mühürdar, Güzin ile Baha, Rana&Selçuk Alagöz, Sevda Karaca ve Tülay Özer "İŞİMİZ MÜZİK" adı altında bir araya geldiler.

Türk pop tarihinin yarım asırlık geçmişini şarkılarla, anılarla özel olarak hazırladıkları sahne showları ile 17 Nisan 2013'te Roxy'de.

Gecenin konukları:

Bora Ayanoğlu

Coşkun Demir

Fatih Mühürdar

Güzin ile Baha

Rana Alagöz & Selçuk Alagöz

Sevda Karaca

Tülay Özer

Keyifli, eğlenceli, gülmeli, dans etmeli bir gece için 17 Nisan'da Roxy'de olun!