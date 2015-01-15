15.01.2015 - 11:37 |
Türk Sanat Müziği Rock'la kucaklaşıyor!
Türk sanat müziğinin rockla kucaklaştığı albümü "Develerle Yaşıyorum" ile büyük bir çıkış yapan Gaye Su Akyol, 16 Ocak’ta Babylon’da sahne alıyor.
Gaye Su Akyol, adeta sanat musikisinden uzaya fırlatılmış bir muhtırayla dinleyenlerin hayatlarına girdi. Her şeyiyle özgün, doğal ama bir o kadar vurgulu 9 eşsiz eseriyle Gaye Su Akyol'un müziği, yine kendisinin cümbüşlere ve kemanlara eşlik eden kadife sesiyle, yerinde bir Doğu-Batı sentezi olarak kulaklara taşınmak için 16 Ocak Cuma akşamı Babylon’da dinleyecinin huzurlarında olacak.
Gaye Su Akyol'un hiç beklenmedik ilk uzunçaları "Develerle Yaşıyorum"daki bestesi ve güftesi kendine ait olan 9 eşsiz eserine ve müziğine eşlik etmek için biletler biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.