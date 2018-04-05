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    HaberlerEtkinlikTürk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor
    05.04.2018 - 16:37 |

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali yaklaşırken, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanını yaşayacak.

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Ezgi Mola

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali yaklaşırken, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanını yaşayacak. Sinemaya gönül veren herkesin ilgisini çekecek söyleşilerden konserlere, tematik sergilerden performanslara, 6-17 Nisan tarihlerinde festival takipçilerinin ajandalarında yerlerini şimdiden alan birçok özel etkinlik arasında Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek Festival Stüdyosu fotoğraf sergisi dikkati çekenler arasında.

    "Fotoğraf kalitesini her geçen gün daha da artıran bir araç iPhone; Steven Soderbergh’in tamamen iPhone 7 Plus ile çekilen son filmi Unsane’in Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapması da bunun kanıtlarından biri oldu.

    Bu yıl Muhsin Akgün’ün gerçekleştirdiği, İstanbul Film Festivali’nin Türkiye Sineması bölümündeki genç nesil oyuncuların portrelerini iPhone ile çekme fikri de buradan çıktı.” diyen İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ı takiben Muhsin Akgün de iPhone'un portre modu ile gerçekleştirdiği çekimlerde özellikle alan derinliğini öne çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

    Festival Stüdyosu / Muhsin Akgün

    Ağırlıklı olarak portre ve performans fotoğrafları çeken Muhsin Akgün, İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların portrelerini iPhone’un portre modu ile çekti. Öykü Karayel’den Ezgi Mola’ya, Bartu Küçükçağlayan’dan Damla Sönmez’e birbirinden değerli genç oyuncuların portre fotoğraflarının yer aldığı Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihleri arasında, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Rüzgar Erkoçlar

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Damla Sönmez

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Beril Kayar

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Merve Dizdar

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Bartu Küçükçağlayan

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Öykü Karayel

    Türk Sineması oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de sergileniyor

    Tuğçe Altuğ

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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