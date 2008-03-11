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    HaberlerEtkinlikTürk sinemasında ödüller, anılar, prömiyerler
    11.03.2008 - 00:00 |

    Türk sinemasında ödüller, anılar, prömiyerler

    27. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülleri bu yıl Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan üç önemli aktöre verilecek:

    Ekrem Bora, Ediz Hun ve İzzet Günay. Ödüllerini açılış töreninde alacak olan aktörlerin onuruna “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu”, “Vesikalı Yarim” ve “Hıçkırık” filmleri gösterilecek. “Hıçkırık” aracılığıyla bir süre önce yitirdiğimiz usta yönetmen Orhan Aksoy da anılacak. Yazın yitirdiğimiz Artun Yeres ise resim ve sinemayı buluşturduğu kısa filmlerinin toplu gösterimiyle anılacak.

    12 yerli belgesel
    Ulusal Yarışma’ya bu yıl seçilen 11 filmden beşinin Türkiye ve dünya prömiyerleri yapılıyor: Mehmet Güleryüz’ün “Havar”, Mehmet Güreli’nin “Gölge”, Kazım Öz’ün “Fırtına”, Ümit Ünal’ın “Ara” ve Derviş Zaim’in “Dot”u.
    Dünya prömiyeri Rotterdam’da yapılan Hüseyin Karabey’in “Gitmek”i  ve dünya prömiyeri Berlin’de yapılan Seyfi Teoman’ın “Tatil Kitabı” Türkiye’de ilk kez İstanbul Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkacak.  12 yerli belgeselden 10 tanesi de ilk kez İstanbul’da izleyicileriyle buluşacak.

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