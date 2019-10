Türkiye ‘Lapses’ sergisiyle Venedik’te

Çelenk Bafra, Melih Fereli, Vasıf Kortun ve Beral Madra’dan oluşan danışma kurulu, proje başvurularını değerlendirerek, “Lapses” sergi önerisiyle Başak Şenova’yı Venedik Bienali’nin Türkiye Pavyonu küratörü olarak seçti.



İki sanatçıyla gerçekleştiriliyor

“Lapses / Atlamalar-Sekmeler-Kesintiler”, gerek medyanın kurguladığı, gerek çevremizi kuşatan diğer verilerin bir araya getirdiği ortak bellekteki ‘atlamalar’ üzerinden, ‘olup bitenin’ ne kadar farklı algılanabileceğini, farklı tarihler yazılabileceğini gösteren projelerden oluşuyor.

Proje, iki sanatçıyla gerçekleştiriliyor. Sergide Banu Cennetoğlu “Index for Self-Organized Criticality - Kendiliğinden Örgütlü Eleştiri Endeksi”, Ahmet Öğüt ise “Exploded City - İnfilak Etmiş Kent” başlıklı işleriyle yer alıyorlar.

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan ve dijital sanat alanında yeni kalıplar üretmeyi hedefleyen NOMAD’ın kurucu üyelerinden biri olan Başak Şenova’nın yakın zamanda küratörlüğünü yaptığı projelerin arasında “Conscious in Coma - Bilincin Koma Hali”, “Under.ctrl”, “Rejection Episodes - Tepki Nöbetleri” ve “Kayıtsız” sergileri bulunuyor. www.iksv.org