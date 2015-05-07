Türkiye mizaha boğulacak

Festivalde Türkiye’nin önde gelen mizah ustaları ve fenomen isimleri bilgi ve deneyimlerini gençlere aktarıyor. Oyuncu Serap Matyaşöncülüğünde gerçekleşen festivalden elde edilecek gelir, Her yerde Sanat Derneği aracılığıyla Mardinli sanatsever gençlere bağışlanacak.





METİN AKPINAR “AKLINIZ VARSA BU FESTİVALE GELMEYİN” DEDİ!

Kendi alanlarında birçok başarılı işe imza atmış usta isimlerin bir araya geldiği MİZAH FESTİVALİ’NİN tanıtım videosu yayınlandı. Festivalin adına yakışır mizah ögeleri barındıran tanıtım videosunda Murat Cemcir bu festivale katılacağını ve Ahmet Kural’ın maskesini düşüreceğini söylüyor. Festivalin bir diğer usta ve dev ismi Metin Akpınar ise “Aklı olan bu festivale gelmez çünkü ben de orada mizah anlatacağım” diyerek mizahi bir yaklaşımla ustalığını konuşturuyor. Katılımcıların esprili bir dille çektikleri video, festivalin nasıl bir havada geçeceğinin sinyallerini veriyor.



MİZAHIN USTALARI BU FESTİVALDE

Ahmet Kural, Ali Leskay, Burak Aksak, Büşra Pekin, Ceyhun Yılmaz, Metin Akpınar, Umur Bugay, Emrah Kaman, Erdil Yaşaroğlu, Ersin Karabulut, Murat Cemcir, Murat Kaman, Nihat Sırdar, Selçuk Aydemir, Şinasi Yurtsever, Uğur Gürsoy, Ümmü Burhan, Yiğit Özgür, gibi beyaz perde, televizyon, radyo ve mizah dergilerinin mizah ustaları yanı sıraElla Chorisnoima ve @argostrolojigibi sosyal medyanın fenomen isimleri de festivalde bir araya geliyor.



TÜRKİYE’NİN İLK MİZAH FESTİVALİ

Mizahın farklı alanlarından usta isimlerin bilgilerini seyirciyle etkileşim halinde paylaştığı ve bilgi aktarımı gerçekleştireceği Mizah FestivaliTürkiye’de bir ilk. Festivalde sanatçılar, "ideal mizah nasıl olmalıdır ile hali hazırda nasıl bir mizah yapılmaktadır" ayrımını gençlerle paylaşırken Mardin'de başka bir genç kitle mizahı öğrenmek için büyük bir imkan yakalamış olacak. Etkinlikten elde edilen gelir "Her Yerde Sanat Derneği" Aracılığıyla Mardinli gençlerin sanatsal çalışmaları için bağışlanacak.

MARDİN’İN SİRKHANESİ

Mardin'de sanat yapmak isteyen Türkiye'de bir destekçi bulamadıkları halde bu isteklerinden vaz geçmeyen gençlerin bir araya geldiği Sirkhane isimli oluşum tüm imkânsızlıklara rağmen oldukça başarılı işlere imza atıyor. Mardinli gençlerin bu gönülden ve azimli çabalarına Her Yerde Sanat Derneği de katkıda bulunuyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Mizah Festivali, bu gençlerin sanatsal çalışmalarına destekolmak açısından büyük önem taşıyor.



GENÇLER SANAT YAPSIN DİYE

Sanat yapmak isteyen gençlere destek veren Her Yerde Sanat Derneği,erasmus sistemini sanat alanında hayata geçirmeyi planlıyor.Yerelde sanat ve sanat eğitimine ilgi duyan gençlerin uygun bir ortam bularak kendilerini bu alanda geliştirmelerine ve başka ülkelerden gençlerle ortak çalışmalar yürütmelerine destek sağlamak adına sürekli uluslararası sanat projeleri düzenleniyor. Bu projeler ve festivaller sayesinde yerelde birçok çocuk ve genç, sanat atölyeleri ve projelerde gönüllü çalışma imkanı buluyorlar. Dernek bünyesinde gerçekleşen ve büyük bir çaba, teknik çalışma ve insiyatif gerektiren tüm sosyal etkinlikler gönüllü olarak yürütülüyor.