Türkiye’nin global kış festivali Bansko Skifest 6 yaşında!

Her seviyeden kayak meraklısına uygun uzun ve bakımlı pistleri, başarılı müzisyenlerin performansları, farklı mutfaklardan çok sayıda yeme içme alternatifi sunan bar ve restoranları, konforlu otelleri ile Avrupa’nın önde gelen kış sporları merkezi Bansko (Bulgaristan); kolay ulaşımı ile Türk kış severlerin kalbinde özel bir yere sahip.

Ezhel, Mahmut Orhan, Deeperise, Jabbar, Gazapizm ve daha bir çok son dönemin en popüler sanatçıları festival kapsamında performans sergileyerek, katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Bu yıl da Rapsody Travel & Events Turkey ve Profun Creative Events iş birliğiyle, 6 Avrupa ülkesinden katılımcıyla, yoğun talebe karşılık verebilmek için 19-24 Ocak 2019, 24-29 Ocak 2019 ve 29 Ocak - 3 Şubat 2019 olmak üzere 3 periyot halinde gerçekleştirilecek olan Bansko Skifest 2019 ile kayak ve parti merkezli kısa bir kış kaçamağında Bansko’yu keşfetmenin tam zamanı!

#BanskoSkifest

#FreezingFun

BANSKO SKIFEST 2019

TARİHLER:

19-24 Ocak 2019

24-29 Ocak 2019

29 Ocak - 3 Şubat 2019

Line Up:

Ezhel

Mahmut Orhan

Abdullah İnal

Deeperise

Dogus Cabakcor

Gazapizm

Jabbar

Avantgard Tabldot

Can Ayverdi

Cielo

C Squared

Efe Kantel

Furkan Kurt

Gunes Ergun & Emre Arısev

Jamie S

Kerem Tekinalp

Murat Tokuz

Orkun Bozdemir

Pekiner

Sezer Uysal

Ahmet Atakan

Aytac Kart

Blotto

Erez Öztürk

Ilgaz Çelik & Ali Fırat Işık

Jeffrey

Kaan Altınbilek

Kubilay Aydın

Levent ÖZBAY

Ozan Özdemir

Serenay & Beste

Tan Güner

Taykun

Vasıl Vingas

Yalım Erdiniz

Etkinlikler:

› After Ski

› Casino

› Ice Skating

› Mehana

› Night Outs

› Visual Shows

› Warm Pool

Katılımcı Ülkeler:

› Türkiye

› Bulgaristan

› Sırbistan

› Bosna Hersek

› Makedonya

› İtalya

