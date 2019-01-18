Türkiye’nin global kış festivali Bansko Skifest 6 yaşında!
Kışın en sıcak etkinliği Bansko Skifest, Türkiye’nin global kış festivali olarak bu sene 6. yılını kutluyor!
Her seviyeden kayak meraklısına uygun uzun ve bakımlı pistleri, başarılı müzisyenlerin performansları, farklı mutfaklardan çok sayıda yeme içme alternatifi sunan bar ve restoranları, konforlu otelleri ile Avrupa’nın önde gelen kış sporları merkezi Bansko (Bulgaristan); kolay ulaşımı ile Türk kış severlerin kalbinde özel bir yere sahip.
Ezhel, Mahmut Orhan, Deeperise, Jabbar, Gazapizm ve daha bir çok son dönemin en popüler sanatçıları festival kapsamında performans sergileyerek, katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatacak.
Bu yıl da Rapsody Travel & Events Turkey ve Profun Creative Events iş birliğiyle, 6 Avrupa ülkesinden katılımcıyla, yoğun talebe karşılık verebilmek için 19-24 Ocak 2019, 24-29 Ocak 2019 ve 29 Ocak - 3 Şubat 2019 olmak üzere 3 periyot halinde gerçekleştirilecek olan Bansko Skifest 2019 ile kayak ve parti merkezli kısa bir kış kaçamağında Bansko’yu keşfetmenin tam zamanı!
#BanskoSkifest
#FreezingFun
BANSKO SKIFEST 2019
TARİHLER:
19-24 Ocak 2019
24-29 Ocak 2019
29 Ocak - 3 Şubat 2019
Line Up:
Ezhel
Mahmut Orhan
Abdullah İnal
Deeperise
Dogus Cabakcor
Gazapizm
Jabbar
Avantgard Tabldot
Can Ayverdi
Cielo
C Squared
Efe Kantel
Furkan Kurt
Gunes Ergun & Emre Arısev
Jamie S
Kerem Tekinalp
Murat Tokuz
Orkun Bozdemir
Pekiner
Sezer Uysal
Ahmet Atakan
Aytac Kart
Blotto
Erez Öztürk
Ilgaz Çelik & Ali Fırat Işık
Jeffrey
Kaan Altınbilek
Kubilay Aydın
Levent ÖZBAY
Ozan Özdemir
Serenay & Beste
Tan Güner
Taykun
Vasıl Vingas
Yalım Erdiniz
Etkinlikler:
› After Ski
› Casino
› Ice Skating
› Mehana
› Night Outs
› Visual Shows
› Warm Pool
Katılımcı Ülkeler:
› Türkiye
› Bulgaristan
› Sırbistan
› Bosna Hersek
› Makedonya
› İtalya