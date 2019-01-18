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    HaberlerEtkinlikTürkiye’nin global kış festivali Bansko Skifest 6 yaşında!
    18.01.2019 - 09:32 |

    Türkiye’nin global kış festivali Bansko Skifest 6 yaşında!

    Kışın en sıcak etkinliği Bansko Skifest, Türkiye’nin global kış festivali olarak bu sene 6. yılını kutluyor!

    Türkiye’nin global kış festivali Bansko Skifest 6 yaşında!

    Her seviyeden kayak meraklısına uygun uzun ve bakımlı pistleri, başarılı müzisyenlerin performansları, farklı mutfaklardan çok sayıda yeme içme alternatifi sunan bar ve restoranları, konforlu otelleri ile Avrupa’nın önde gelen kış sporları merkezi Bansko (Bulgaristan); kolay ulaşımı ile Türk kış severlerin kalbinde özel bir yere sahip.

    Ezhel, Mahmut Orhan, Deeperise, Jabbar, Gazapizm ve daha bir çok son dönemin en popüler sanatçıları festival kapsamında performans sergileyerek, katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatacak.

    Bu yıl da Rapsody Travel & Events Turkey ve Profun Creative Events iş birliğiyle, 6 Avrupa ülkesinden katılımcıyla, yoğun talebe karşılık verebilmek için 19-24 Ocak 2019, 24-29 Ocak 2019 ve 29 Ocak - 3 Şubat 2019 olmak üzere 3 periyot halinde gerçekleştirilecek olan Bansko Skifest 2019 ile kayak ve parti merkezli kısa bir kış kaçamağında Bansko’yu keşfetmenin tam zamanı!

    #BanskoSkifest
    #FreezingFun

    BANSKO SKIFEST 2019

    TARİHLER:

    19-24 Ocak 2019
    24-29 Ocak 2019
    29 Ocak - 3 Şubat 2019

    Line Up:

    Ezhel
    Mahmut Orhan
    Abdullah İnal
    Deeperise
    Dogus Cabakcor
    Gazapizm
    Jabbar
    Avantgard Tabldot
    Can Ayverdi
    Cielo
    C Squared
    Efe Kantel
    Furkan Kurt
    Gunes Ergun & Emre Arısev
    Jamie S
    Kerem Tekinalp
    Murat Tokuz
    Orkun Bozdemir
    Pekiner
    Sezer Uysal
    Ahmet Atakan
    Aytac Kart
    Blotto
    Erez Öztürk
    Ilgaz Çelik & Ali Fırat Işık
    Jeffrey
    Kaan Altınbilek
    Kubilay Aydın
    Levent ÖZBAY
    Ozan Özdemir
    Serenay & Beste
    Tan Güner
    Taykun
    Vasıl Vingas
    Yalım Erdiniz

    Etkinlikler:

    › After Ski
    › Casino
    › Ice Skating
    › Mehana
    › Night Outs
    › Visual Shows
    › Warm Pool

    Katılımcı Ülkeler:

    › Türkiye
    › Bulgaristan
    › Sırbistan
    › Bosna Hersek
    › Makedonya
    › İtalya

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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