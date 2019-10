Türkiye’nin ilk ışık festivali Zorlu Center’da!

Muhteşem eserleriyle dünyaca ünlü 22 ışık sanatçısını bir araya getirecek İstanbul Light Festival Zorlu Center, ışığı sanatla yorumlayacak. 13 Kasım Cuma günü başlayacak olan festival 29 Kasım tarihinde sona erecek. 17 gün sürecek ve 23 eserin yer alacağı festivalde kültürün, sanatın ve ışığın kalbi Zorlu Center’da atacak.

Dünyanın en iyileri İstanbul’da bir araya geliyor

Küratörlüğünü dünyaca ünlü Ucla Üniversitesi Media Art Bölüm Başkanı Rebeca Mendez’in yaptığı festivalin Co-küratörlüğünü Adam Eeuwens direktörlüğünü ise Murat Patavi’nin üstleneceği İstanbul Light Festival Zorlu Center kapsamında dünyanın en ünlü ışık sanatçılarının eserleri yer alacak. Işık enstalasyonları, interaktif ışık şovları, performanslar ve workshop’lardan oluşan festivalde sanat ışıkla buluşacak.

Açılışını Birleşmiş Milletler Işık Yılı’nın açılış seremonisini de gerçekleştiren Finlandiyalı ışık sanatçısı Kari Kola’nın yapacağı festivale, Fransız sanatçı ve tasarımcı grubu

Groupe-Laps 170 ışıklı insan figürüyle katılırken, Hollandalı Vollaers Zwart çifti eser sponsorluğunu Vestel’in üstlendiği “Love Tunnel” isimli çalışmasıyla metro tünelini süsleyecek. Avusturalyalı ünlü sanatçı Amada Parer ışık saçan büyük tavşan heykelleri ile festivalde yer alacak. Amerikalı ünlü heykeltıraş Jen Lewin, uluslararası alanda tanınan enstalasyon sanatçısı, ressam ve heykeltıraş Lita Albuquerque, PITAYA, Miroslav Struzik, TILT, Alaa Minawi, FLYNN TALBOT, STORY BOX gibi sanatçı ve sanat topluluklarının yanı sıra dünyaca ünlü ışık sanatçımız Refik Anadol da eser sponsorluğunu Zorlu Holding’in üstlendiği “Liminal Room” adlı çalışmasıyla sanatseverleri ışıkla dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Işığın sanat boyutu Zorlu Center’da

Festival direktörü Murat Patavi “İstanbul Light Festival Zorlu Center” ile ilgili olarak , ”Berlin, Sydney, New York, Amsterdam, Lyon, Prag gibi dünya metropollerinden sonra ilk defa ışık festivalini bu sene İstanbul’da Zorlu Center’ın ev sahipliğinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhteşem eserleriyle dünyaca ünlü 22 ışık sanatçısını bir araya getirecek olan İstanbul Light Festival Zorlu Center’ı önümüzdeki yıllarda tüm İstanbul’u etkisi altına alan bir festivale dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz dünyanın en çok ziyaret ve merak edilen ilk beş ışık festivali arasına girmek.”, dedi.

Tüm dünyada yaşamın kaynağı olan ışığın Zorlu Center’da çağdaş sanatla yeniden yorumlanacağı İstanbul Light Festival Zorlu Center’ın dünyaca ünlü küratörlerinden Rebecca Mendez, festivalin yenilikçi vizyonu ve dünyada hızla yükselen algısıyla Türkiye’nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olmaya aday olduğunu belirtti. Mendez; “ Festivale sayılı günler kaldı. Heyecan beni olduğu kadar tüm sanatçılarımızı da sardı. İstanbul’un kalbinde yer alan Zorlu Center 17 gün boyunca ışığın çeşitli yorumlarına sahne olacak” dedi.

Dünya bu festivalleri konuşuyor

Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan ışık festivallerinin dünyadaki en önemli örnekleri arasında Lyon, Prag, New York, Berlin, Amsterdam, Portekiz ve Sidney Işık Festivalleri geliyor. Prag’daki ışık festivali 450 bin kişiyi ağırlarken Berlin’deki ışık festivali 2 milyon, Lyon şehrinde gerçekleştirilen ışık festivali ise yaklaşık 4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Şehirlerin sembolü niteliğindeki tarihi binalar ile caddelerin ışıkla ile yeniden tasarlanması şehirleri kültürel bir çekim alanına dönüştürüyor. Festival kapsamında ışık ile çizilen tablolar, oluşturulan illüzyonlar ve yüzlerce sanat eseri şehirlerin turizm potansiyelini de hatırı sayılır biçimde artırıyor.

Festivalde yer alan sanatçılar ve ülkeleri

Groupe Laps / Keyframes // Fransa

Jen Lewin / The Pool // Amerika

Kim Tae Gon / The Dresses // Kore

TILT / Astera // Fransa

Miroslaw Struzik / Dandellion // Polonya

Studio Vollaers Zwart / Tunnel of Love // Hollanda

Refik Anadol / Liminal Room // Türkiye

Amanda Parer / Intrude // Avustralya

Pitaya / L’envol// Fransa

Pascual Sisto / Bells and Whistles // İspanya

Rebeca Méndez / Circum Solar // Meksika

Christophe Martine / Light Show // Fransa

Storybox / Entity – Yeni Zelanda

Alaa Minawi / My Light is Your Light- Lübnan

Lara Kamhi / Light Cone- Türkiye

Flynn Talbot / Primary- Yeni Zelanda

Lita Alburquerque / Bee Keepeer- Amerika

Casey Reas / Linear Perspective - Amerika

Magdalena Fernandez / 1pm 015 - Venezüela

Kari Kola / Light Installation- Finlandiya

Nonotak / Day Dream – Fransa/ Japonya

Alesaandro Lupi / Universal Spin- İtalya