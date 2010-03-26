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    HaberlerEtkinlikTürkiye’nin ilk “kadın caz festivali” geliyor!
    26.03.2010 - 11:38 |

    Türkiye’nin ilk “kadın caz festivali” geliyor!

    “Kadınlar caz yapabilir mi?” sorusuna yanıtı “SheJazz” veriyor.

    İlki 2010 yılında gerçekleştirilecek olan SheJazz Festivali, dünyanın ve Türkiye’nin önemli kadın müzisyenlerini İstanbul sahnesine taşıyor!

    Karşılaştıkları önyargılara rağmen ulaştıkları başarılarla adlarını dünya çapında duyurmuş kadın sanatçıların müthiş müzikalitesi cazın eğlencesiyle buluşuyor, ilkler festivali “SheJazz” 2010 yılında kapılarını açıyor! Eskiden beri tartışma yaratan “kadınlar caz yapabilir mi?” sorusuna dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kadın müzisyenlerini İstanbul sahnesinde buluşturarak yanıt veren SheJazz, Türkiye’nin ilk ve tek kadın caz festivali.

    Sanatın toplumsal olanla müthiş birlikteliğinin yetkin bir göstergesi olan SheJazz Festivali, Türkiye’de ve dünyada kadının görünürlüğünü cazın büyüleyici notaları eşliğinde sahneye taşıyor.

    Ekim ayında İstanbul Kadın Caz notalarıyla dolacak... Bekleyin...

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