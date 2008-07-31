Türkiye’nin olimpiyat serüveni bu sergide

Pekin’de 8 Ağustos’ta başlayacak olan 2008 Olimpiyatları öncesinde, Yapı Kredi Kültür Merkezi Kazım Taşkent Galerisi de tüm dünyayı saran ‘olimpiyat heyecanı’na bir sergiyle ortak oldu. Türkiye’nin olimpiyatlara katılışının 100. yılı onuruna düzenlenen serginin başlığı, “Atletizme Adanmış Bir Hayat: Cüneyt E. Koryürek, Türkiye’nin Olimpiyad Serüveni”...

10 Ağustos’a kadar izlenebilecek olan sergi, Türkiye’de atletizm ve olimpiyatlar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Cüneyt E. Koryürek’in hayatı ekseninde hazırlandı.

Çünkü, olimpiyatlar ve atletizm kültürünün yerleşmesi için büyük çabalar harcayan ve bu konuda en donanımlı kişi, 2008 yılında yitirdiğimiz Cüneyt E. Koryürek’ti...



100 metre tutkunu

Serginin ilk bölümünde Cüneyt E. Koryürek’in yaşamıyla ilgili ayrıntılar yer alıyor. Koryürek’in eşyaları, madalyalarıyla birlikte atletizm merakını, gazetecilik yıllarını, reklam ve halkla ilişkiler uzmanlığını anlatan belgeler, kişisel çalışmalar sunuluyor.

Ardından, bir diğer bölümde Türkiye’de atletizmin izleri sürülüyor. Titiz bir atletizm uzmanı ve aynı zamanda 100 metre tutkunu olduğunu bildiğimiz Koryürek’in (kendisi 1950’li yıllarda kısa koşucu (sprinter) atletti) çalışmaları, istatistikleri, dünyanın önemli atletleriyle ilgili araştırmaları ve Türkiye’de atletizmin gelişmesi için yaptığı planları, fotoğraflar eşliğinde bu bölümde izleniyor.

Serginin üçüncü ve son bölümü ise olimpiyatlara ayrılmış: Türkiye’nin olimpiyatlarda kazandığı madalyalar, belgeseller, hiçbir yerde yayımlanmamış fotoğraflar, İstanbul olimpiyat adaylığına ilişkin belgeler... Hepsini görmek mümkün.



İlk madalya Berlin’den

Tabii, tüm bunlara Koryürek’in çeşitli yıllarda olimpiyatlarda çektirdiği fotoğrafları, olimpiyatlara dair hazırladığı kitapları, kişisel belgeleri ve arşivi de eklenmiş durumda.

Sergi özellikle, resmi başlangıç tarihi M.Ö. 776 olarak gösterilen olimpiyatların, Türkiye’de 1908’de başlayan serüveninin altını çiziyor. Kimi kaynaklar Vahram Papazyan’ın, 1906 Atina Ara Olimpiyatları’na Türkiye’den katılan ilk sporcu olduğunu gösteriyor.

Fakat, genel kabule göre, resmi başlangıç 1908 Olimpiyatları.

1936 Berlin Olimpiyatları’nda ilk madalyalarımızı kazandığımızı, Selim Sırrı Bey (Tarcan) tarafından 1908’de kurulduğu belirtilen Osmanlı Olimpiyad Cemiyeti’nin 1911 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından resmen üyeliğe kabul edildiğini, Türk sporcuların 1936’dan beri 33 altın, 16 gümüş, 15 bronz madalya kazandığını ve sadece 1976 hariç katıldıklar tüm olimpiyatlardan madalya ile döndüklerini bu sergi sayesinde öğreniyoruz... Aynı zamanda da Koryürek’in dolu dolu yaşamını... (0212) 252 47 00

Kimdir?

1931 yılında Ankara’da doğdu. 1950 yılında Türkiye’nin ilk atletizm dergisi olan Amatör Atlet’i çıkarmaya başladı. 1952 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Türkiye’nin ilk atletizm ihtisas kulübü olan Ankara Amatör Atletizm Kulübü’nü kurdu ve Dünya Atletizm İstatistikçileri Birliği’ne kabul edilen en genç üye oldu.

Koryürek, 1961-62’de Daily News’da Yazı İşleri Müdürü oldu. 1962’de halkla ilişkiler konusunda Türkiye’de ilk şirket olan Delta Ajans’ı kurdu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın fahri basın müşavirliğini yaptı. Atletizm Federasyonu’nda gönüllü olarak genel sekreterlik, asbaşkanlık ve başkanlık yaptı. Türkiye’de çalıştırdığı bazı atletler, Türkiye ve Balkan rekorları kırdı.

1960 Roma, 1972 Münih, 1976 Montreal, 1988 Seul, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney ve 2004 Atina olimpiyatlarında gazeteci olarak çalıştı. Yarış ve Organizasyon Direktörlüğü’nü üstlendiği Kıtalararası Avrasya Maratonu’nu 12 bin yarışmacının buluştuğu uluslararası bir organizasyon haline getirdi.

Olimpiyatlar konusunda TRT için üç belgesel dizi hazırladı ve üç de kitap yayımladı.