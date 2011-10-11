‘Türkiye’yi ağıt yaka yaka değiştireceğiz’

Kenan Korkmaz’ın yönettiği ve Adana’da bir otelde birkaç karaktere odaklanan “Lüks Otel” ile kısa filmleriyle tanınan Savaş Baykal’ın imzasını taşıyan “Ön Görüye Ağıt”...

Kenan Korkmaz, filmin söyleşisinde Lüks Otel’in Adana’daki gerçek bir mekân olduğunu ve mekândan destek alacak, çıkışsız, ötekileştirilmiş insanların hikâyelerini anlattığını vurguladı. Yönetmen ayrıca, filmde otel sahibini canlandıran Ali Düşenkalkar’ın filme büyük destek olduğunu ve hiç para almadan projeye emek verdiğini söyleyerek oyuncusuna teşekkür etti.

Savaş Baykal’ın ilk uzun metrajlı filmi “Kanatsız Taklalar”dan sonra ikinci uzun metrajlı filmi “Ön Görüye Ağıt”ın sohbetinde ise yapımcısı Zafer Baykal, yönetmenin gerçeklik arayışında bazen bir oyuncuyu bulmak için aylarca uğraştığını söyledi. Savaş Baykal, “Bu filmle hayatın koşullarının değişmesini istediğimizi söylüyoruz. Türkiye’nin değişimini istiyoruz. Bunu ağıt yaka yaka değiştireceğiz” dedi.