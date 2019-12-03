Türkiye'de 3 milyon engelli çocuk var!

Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli ve özel gereksinimi olan çocukların sağlığı ve bakımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Koray Fırat, “Özel gereksinimi olan çocukların bakımı ve sağlığı yine özel ilgi ister. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi bu çocukların topluma kazandırılması ile belirlenir. Dünya Sağlık Örgütü’nün hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinin engelli olduğu tahmin ediliyor. Bu saptama, Türkiye’de 3 milyon engelli ya da özel gereksinimi olan çocuk olduğu anlamına geliyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çocuklarda sorunun hekim tarafından erken saptanması, ardından ayrıntılı derecelendirilmesi gerekiyor. Aile çocuğun tanısı ve ek sorunları konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli. Çocuğun durumu ve ihtiyaçları aktarılırken ailenin bazı ruhsal bunalım aşamalarından geçebileceği ancak durumu kabul etme aşamasına gelen ailelerin sağlık personeli ile iş birliği yapabileceği unutulmamalı. Bu nedenle ailelere gerekirse psikolojik destek sağlanarak durumu kabul etme noktasına getirmek çok önemli. Bunların yanı sıra genetik danışma da, ailenin benzer sorunu olan çocuklara sahip olmasını önlemek açısından gerekli."

'Bakımı hem hastanede hem de toplum içinde yapılmalı'

Uzman Dr. Cem Koray Fırat, “Özel gereksinimli çocuğun, eğitimiyle ilgili potansiyel olanaklar ve güçlükler açısından aile ortamı ile sosyal çevre değerlendirilmeli. Bu noktada sosyal hizmetler uzmanları devreye girerek aileye sosyal destek sağlanmalı. Sorunun tedavi edilebilir yönlerinin tedavi edilmesi ve kalıcı sakatlıkların önlenebilmesi için ekipte; pratisyen hekim, çocuk hekimi, gelişim nöroloğu, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmetler uzmanı ve eğitimci mümkünse bulunmalı. Toplumda, özel gereksinimli çocukların bakımında ‘Ne yapamadığını değil, Neler yapabileceğini görün’ yaklaşımı temel alınmalı. Özel gereksinimli çocukların bakımı hem hastanede, hem de toplum içinde yapılmalı” diye konuştu.

'Engelli ve özel gereksinimli çocukların yüzde 2'si okula gidiyor'

“Özel gereksinimli çocukların eğitilmesi, onların kendi yaşantılarını sürdürmeleri açısından çok önemlidir” diyen Uzman Dr. Cem Koray Fırat, “Ülkemizde özel gereksinimli çocuklar arasında okula gidenlerin oranı yalnızca yüzde 2’dir. Engelliler için özel okullar da olmakla birlikte modern eğitim yaklaşımı; özel gereksinimli çocukların normal eğitim veren okullarda yetiştirilmesini öngörüyor. Böylece erken dönemde bu çocukların yaşama alışmaları, toplumun da onları benimsemesi sağlanmaya çalışılıyor. Eğitimleri sırasında özel gereksinimli çocuklara, toplumdaki engellilik hakları konusunda bilgi verilmeli” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki engelli bireyleri yaşamları boyunca kısıtlayan yegane şey onların ihtiyaçlarına cevap vermeyen çevredir. Özel gereksinimli çocuklar, aileleri, sosyal çevreleri ve toplum tarafından şefkat, ilgi ve anlayışla çevrelenmeli. Bakımı, eğitimi, sosyal ihtiyaçları karşılanmış her çocuk gibi onlar da geleceğe umutla bakabilmeli."