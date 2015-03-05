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    HaberlerEtkinlikTürkiye'de bir ilk
    05.03.2015 - 12:10 |

    Türkiye'de bir ilk

    Dünyanın dehaları Akasya Acıbadem'e geliyor. “Live Statues Sergisi” 6 mart’ta başlıyor.

    Türkiye'de bir ilk

    İstanbul’un yeni nesil yaşam merkezi Akasya Acıbadem çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Geçmişten günümüze yapıtları ve eserleriyle insanlık tarihinde iz bırakan dünyaca ünlü isimlerin canlı heykelleri, Türkiye’de ilk kez “Live Statues Sergisi”yle Akasya’da İstanbullularla buluşuyor.

    Steve Jobs, Alexander Graham Bell, Alfred Nobel, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Gustave Eiffel, Henry Ford, John Pemberton, Coco Chanel, Andersen, Walt Disney gibi dünyaca ünlü isimlerin canlı sergisi Akasya’nın çeşitli katlarında misafirlerle yan yana olacak.

    IPhone, Coca-Cola, Eyfel Kulesi gibi hayatlarımızın seyrini değiştiren öğelerin ortaya çıkış hikayesini dinleme şansını yakalayıp sıra dışı ve unutulmaz anlar geçirmek isteyenler 6 Mart – 15 Mart tarihleri arasında bu özel deneyimi yaşayabilirler. Günde dört kez 40’ar dakikalık seanslar halinde takip edilecek sergi, 14.00-16.00-18.00-20.00 saatlerinde izlenebilecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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