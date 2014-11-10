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    HaberlerEtkinlikTürkiye'de Kültür ve Sanat haberciliği
    10.11.2014 - 13:52 |

    Türkiye'de Kültür ve Sanat haberciliği

    Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulan ARMAGGAN Art & Design Gallery, Akşamüzeri Sohbetleri dizisi kapsamında bu kez, Türkiye'de kültür ve sanat haberciliği konusunda yazılı basının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

    Türkiye'de Kültür ve Sanat haberciliği

    Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat servisi şefi İhsan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi, Zaman Gazetesi Kültür Sanat Editörü Ali Çolak ve Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Muhabiri Fisun Yalçınkaya, Akşamüzeri Sohbetleri V kapsamında ARMAGGAN Art & Design Gallery'de buluşuyor.

    11 Kasım Salı günü saat 18:00'da gerçekleşecek söyleşi de, kültür sanat haberciliğinin deneyimli isimleri, yazılı ve internet basınında kültür sanat haberciliğin değişen süreçleri ve dinamiklerini konuşacak. Güncel sanat alanında yenilik ve gelişmelerinde yer alacağı Akşamüzeri Sohbetleri'nde, sanatçıların basın ile iletişimi, sergi ve etkinlik haberlerinin değerlendirilmesi ve sürekliliği de konuşulacak.

    Panel kapsamında, haber içeriklerinin hazırlanma ve yayınlanma süreçleri, müzik, sinema, resim, çağdaş sanat çalışmalarının haber olarak aktarım süreçlerine de değinilecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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