Türkiye'de Kültür ve Sanat haberciliği

Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat servisi şefi İhsan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi, Zaman Gazetesi Kültür Sanat Editörü Ali Çolak ve Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Muhabiri Fisun Yalçınkaya, Akşamüzeri Sohbetleri V kapsamında ARMAGGAN Art & Design Gallery'de buluşuyor.

11 Kasım Salı günü saat 18:00'da gerçekleşecek söyleşi de, kültür sanat haberciliğinin deneyimli isimleri, yazılı ve internet basınında kültür sanat haberciliğin değişen süreçleri ve dinamiklerini konuşacak. Güncel sanat alanında yenilik ve gelişmelerinde yer alacağı Akşamüzeri Sohbetleri'nde, sanatçıların basın ile iletişimi, sergi ve etkinlik haberlerinin değerlendirilmesi ve sürekliliği de konuşulacak.

Panel kapsamında, haber içeriklerinin hazırlanma ve yayınlanma süreçleri, müzik, sinema, resim, çağdaş sanat çalışmalarının haber olarak aktarım süreçlerine de değinilecek.