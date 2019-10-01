Türkiye'deki 'balık pulu' hastaları yerli ilaca kavuştu

Manisa'daki Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilaçları Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan hastalara ücretsiz olarak verdi.

Hastalardan Yasin Kaçır, ilaçları kullanmaya başladıklarını belirterek "Devletimize minnet duyuyoruz. İlacın faydasını gördük ve şu an çok memnunuz" dedi.

Cennet Karaman da birçok akrabasının "balık pulu" hastası olduğunu ifade etti. Kendilerine ilaç temin edilmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Karaman, "Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

"Diğerlerinden daha faydalı"

Bölgede yaklaşık 150 civarında "balık pulu" hastası olduğuna dikkati çeken Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker, şunları kaydetti:

"Kullandıkları ilaçlar tedavülden kaldırıldığı için sıkıntı yaşıyorlardı. Sağ olsun Sağlık Bakanımız devreye girdi, aynı ilacın muadili üretildi. Bu hastalarımıza ilaçlarını gönderdi. Kardeşlerimiz memnunlar ve ilaçların çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu ilacın diğerlerinden daha etkili olduğunu söylüyorlar. İnşallah ilaçların devamı gelir."

Balık pulu hastalığı (iktiyozis) nedir?

İktiyozis, insan ve evcil hayvanlarda görülen kalıtsal bir cilt hastalıkları ailesidir. İktiyozis kelime anlamı olarak "balık cildi" demektir. Bu hastalığın görüldüğü insan ve hayvanlar balığın pullarını andıran bir görünüm içindedir.

Bu terim önceleri ichthyosis vulgaris adı ile bilinen hastalığı belirtmek için kullanılmıştır. Şimdi ise bu gruba ait bütün hastalıkların genel adı olarak kullanılmaktadır. İktiyozis eskiden deride lepraya benzer bir görünümü olması sebebi ile sözde cüzzam adı ile de bilinmekteydi ancak lepra gibi mikropların yol açtığı bir hastalık olmayıp tamamen doğuştan ve kalıtsaldır. Aynı ebeveynlere ait birden fazla bebeğin bu durumda doğma ihtimali çok yüksektir.