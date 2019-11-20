Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı haritası açıklandı

Tamamlanan sonuçlar ışığında öne çıkan ilk bilgi diş hekimi ziyaret sıklığı oldu. Araştırmaya göre Türkiye’de diş hekimine gitme sıklığı 0.9 olarak belirtildi. Batılı ülkelerde diş hekimine gitme sıklığı yılda 5 iken bu sayı Türkiye’de yılda bir kez bile gerçekleşmiyor. Verilere göre aynı zamanda Türkiye’de insanların yılda bir kez bile diş fırçası değiştirmediği gözlemlendi, kişi başı diş macunu kullanımı da yıllık 89 ml’in üzerine çıkamıyor.

Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan: ‘Günde 2 kez diş fırçalayarak, ağız ve diş sağlığını koruyabilirsiniz. Türkiye’de diş hekimine gitme alışkanlığı dişçi korkusu sebebi ile ne yazık ki gelişen diğer ülkelere nazaran oldukça düşük ancak gelişen teknolojiyle bu korkular gitgide azalıyor. Tedavilerimiz artık daha hızlı ve konforlu. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda hala eksiklikler mevcut. Gelişen dünya ile dişçi fobisi olan hastalar için yeni bir deneyim sunarak hasta-hekim iletişimini kolaylaştırma adına dijital anestezi ve dijital ölçü sistemlerimizin bu noktada büyük avantaj sunduğunu düşünüyoruz.’ şeklinde konuştu.

22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ağız ve diş sağlığı bakımın ihmal edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini öneren Dr. Çapan, düzenli kontrollerin ve günlük bakımların önemini vurguladı.