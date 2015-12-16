Türkiye'nin en büyük buz pis UNIQ Winter Tales

UNIQ Winter Tales, kış dönemi boyunca gündüz ve geceleri İstanbullulara muhteşem anlar yaşatacak…

Açık havada buz paten keyfi yaşamak için ne New York’daki Central Park’a ne de Londra’da Hyde Park’a kadar yolculuk yapmanıza gerek var... Şehrin içinde, 1000m²’lik geniş bir alanda doya doya buz paten keyfini yaşatacak pist, 5 ay süresince sizi bekliyor. Filmlerin akıllarda kalan, kışı sevdiren sahnelerini yaşamak UNIQ Winter Tales ile mümkün olacak.

UNIQ İstanbul, buz pisti işbirliği için alanının en profesyonel ismi Vega Ice ile bir araya geldi. Önceliği, buz sporlarının gelişimini ve her bireyin bu sporla doğru noktada tanışmasını sağlamak olan Vega Ice, Türkiye’de Buz Hokeyi sporunun gelişiminde en büyük rolü oynayan eğitimciler kadrosuna sahip. UNIQ İstanbul’u sentetik olmayan, gerçek bir buz pistiyle buluşturan Vega Ice, profesyonel buz pateni ekibi ve antrenörleriyle sizi bekliyor olacak.

Buz pisti, uygun fiyatıyla da herkesin bu deneyimi yaşamasına fırsat veriyor. Pistteki 40 dakikalık deneyim 20 TL iken, ailece buz paten keyfi yapmak isteyenlere de indirimli paket fiyat avantajı sunuluyor. Yeni başlayanlar için 60 TL( 40 dk.), orta seviye ve ileri seviye için 90 TL’lik (40 dk.) ücretle eğitim alabilme imkanı sunan UNIQ Winter Tales’de zamanın nasıl geçtiğini anlamak imkansız olacak!

Buz pistinde müzik hiç susmayacak…

Geceleri de açık olacak pistte müzik hiç susmayacak! Ormanın içinde yer alan buz paten pisti, ziyaretçilerine müzikle bambaşka duygular yaşatacak. Haftanın belirli günleri müziğin sesini daha da açacak olan UNIQ Winter Tales, konsept partilere ev sahipliği yapacak. 80’ler partisi, her Cuma gecesine damgasını vuracak.

UNIQ Winter Tales, İstanbul’un gece hayatına farklı bir yorum katacak!

Ailece eğlence!

Her yaş grubuna uygun olan pistte ailece vakit geçirmek ve unutulmaz anları paylaşmak mümkün. Sakin, nezih ve ormanla iç içe olan UNIQ İstanbul, muhteşem bir hafta sonu kaçamağına fırsat veriyor. Otopark sorunu olmayan, farklı lezzetleriyle herkese hitap eden restoranlara sahip UNIQ İstanbul, aynı zamanda sergi, müze, konser, macera parkı ve atölye çalışmalarını da ziyaretçileriyle buluşturuyor.

UNIQ İstanbul Adres: Maslak / Ayazağa Caddesi No:4 (Her 20 dakikada bir İTÜ Ayazağa Metro çıkışı, Windowist karşısından ring servisi bulunmaktadır.)