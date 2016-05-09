Türkiye'nin en'leri çocuklara nefes aldıracak

Öyle bir hastalık var ki ( Kistik Fibrozis) diğer solunum ve sindirim yolu hastalıkları ile karıştırıldığı için erken teşhis yapılamıyor ve maalesef kesin tedavisi yok. Türkiye'de 20 bin civarında Kistik Fibrozis hastası olduğu tahmin ediliyor ve sadece 2 bininin teşhis edilebildiği, 18 bininin ise tanı koyulamadığı için kayıt dışı Kistik Fibrozis hastası olduğu tahmin ediliyor.



23 Mayıs Pazartesi gecesi, Zuhal Olcay ve Sinema Senfoni Orkestrası Türkiyenin ilk tam donanımlı Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi için sahne alacak. 'Daha İyi Nefes, Daha İyi Yaşam' sloganıyla yola çıkan İstanbul Caddebostan Rotary Kulübü, Kistik Fibrozis yardımlaşma ve dayanışma Derneği (KifDer) işbirliği ile Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi kurmak için 23 Mayıs Pazartesi Akşamı ZORLU PSM de bir yardım konseri düzenliyor.





Neden Kistik Fibrozis Tanı ve tedavi Merkezi kurulmasına destek verdiklerini anlatan CADDEBOSTAN ROTARY KULUBU Başkanı VOLKAN AKYILDIZ şöyle konuştu: 'Sağlık Bakanlığı , yeni doğan tarama programı çerçevesinde çeşitli illerde Kistik Fibrozis tanı ve tedavi merkezleri belirlemiştir. Bu merkezlerin yapılanması, tam donanımlı hale gelmesi, hastalar tarafından bilinen ve aktif kullanılan bir merkeze dönüşmesi sürecinin hızlandırılması Kistik Fibrozis ailemiz için çok önemlidir ve bu hastalığın tanı ve tedavi süreçlerinin önemine inancımızla, KİFDER le beraber çalışmalar yürütüyoruz. Her şey çocuklarımızın daha rahat Nefes almaları için. Zorlu PSM'nin , Biletix ve Kral POP TV koşulsuz desteğiyle gerçekleştirilecek ve iş, sanat,

müzik ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerinde katılacağı geceye tüm duyarlı insanların desteğini bekliyoruz.





KİSTİK FİBROZİS NEDİR ?



"Kistik fibrozis" henüz tedavisi olmayan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık, doğumdan itibaren pek çok organın salgı bezlerini etkileyerek, solunum, sindirim ve üreme sistemlerinde fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır. Ülkemizde 3.000'de bir görülme sıklığına sahip olan bu hastalık Semptomlar genellikle yaşamın ilk bir iki yılı içinde ortaya çıkar. Kistik fibrozisli hastlarının günlük üç saati aşan tedavi görmeleri gerekir. Hastaların günlük tedaviye uyumlarını sürdürmeleri ve en etkili tedavileri alabilmeleri için tam donanımlı tanı ve tedavi merkezlerine ihtiyaçları vardır.