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    HaberlerEtkinlikTürkiye'nin ilk büyük, yerli çocuk müzikali : KÜÇÜK PRENS
    07.12.2015 - 13:44 |

    Türkiye'nin ilk büyük, yerli çocuk müzikali : KÜÇÜK PRENS

    Fransız yazar ve pilot Saint Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Muhteşem sahne prodüksiyonu ve birbirinden ünlü oyuncuları ile Türkiye'nin ilk, büyük, yerli çocuk müzikali oluyor!

    Türkiye'nin ilk büyük, yerli çocuk müzikali : KÜÇÜK PRENS

    Dünya'nın en çok satan ve okunan hikayelerinden 'Küçük Prens', Alev Baymur yönetmenliğinde, müzikal olarak 8 Ocak 2016’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenmeye başlanacak. Bununla beraber ‘Küçük Prens’ oyununda izleyici yine ilk kez yerli bir tiyatro yapımında hologram ile karşılaşacak. Organizasyonunu Gişe Organizasyon'un üstlendiği projenin Yapımcısı Su International.

    Son günlerin yıldız çocuk oyuncularından Altın Kelebek ödüllü Ata Berk Mutlu'nun Küçük Prens’i canlandırdığı, müzikleri Sir Anthony Hopkins ve Yücel Arzen’e ait müzikalde anlatım Uğur Polat'a ait. Diğer önemli rolleri Özkan Uğur, Meltem Cumbul, Burak Kut, Ferman Akgül (maNga), Erhan Yazıcıoğlu, Demet Tuncer, Bülent Şakrak, Tamer Levent, Cihan Okan paylaşıyor. Altan Gördüm hem sahne alırken, aynı zamanda oyuncu yönetmenliğini de üstleniyor. Koreografisini Ebru Cansız’ın yaptığı,şarkı sözlerini Serra Kerimzade, Kerem Pilavcı ve Gökçe Eyüboğlu'nun yazdığı 'Küçük Prens Müzikali', hayal etmekten vazgeçmeyenlere, unutulmaz bir gösteri vaad ediyor.

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