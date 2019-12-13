Türkiye'nin ilk ve tek sualtı hayvanat bahçesi Emaar’da!

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ne indirimli giriş bileti almak için vakit kaybetmeden bu linki tıklayabilirsiniz.

Yepyeni bir akvaryum deneyimi sunan Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi, dünyanın dört bir yanından gelen tropikal balıklar ile sualtı dünyasını yakından keşfetmenizi sağlıyor. Kıyı bölgelerde yaşayan köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, deniz tabanın en meraklı balıkları gobilerden zehirli aslan balıklarına, denizlerin en hızlı türlerinden manta vatolarına kadar binlerce tür ziyaretçileri okyanusların gizemli ve rengarenk dünyası ile buluşturuyor.

Kayalık Kıyılar, tünel akvaryumun da içinde bulunduğu Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi 200 türden 20.000’in üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

Bu kadar çeşitli deniz canlısını bir arada görmek için hemen bu linke tıklayabilir, biletinizi herkesten daha ucuza alabilirsiniz.

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi, kıyı bölgelerde yaşayan köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, deniz tabanın en meraklı balıkları gobilerden piranalara, denizlerin en hızlı türlerinden manta vatozlarına kadar binlerce tür ziyaretçileri okyanusların gizemli ve rengârenk dünyası ile buluşturuyor. Üstelik buraya Anadolu Yakasının birçok noktasından ücretsiz shuttle servis imkânı da var!

Ara tatili hem çocuklar hem de yetişkinler için çok eğlenceli hale getirecek olan bu aktivite için bu linke uğrayabilir, daha fazla bilgi edinebilirsiniz.