Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Evinize ufak dokunuşlarla hareket ve canlılık kazandırmak istiyorsanız 2019 sonbaharın turuncu tonlarını dekorasyona dahil etmeniz öneririz. Kullanıldığı alanda odak noktası haline gelen turuncu, kırmızı ve sarı ortasında sıcak bir renktir. Her renkte olduğu gibi turuncuda ara tonlara sahip bir renk. Özellikle misafir odaları ve yatak odaları için oldukça ideal olan turuncu, kendisiyle uyumlu tonlarla birleştiğinde ortaya şahane bir birliktelik çıkartıyor. Bu uyumu sağlayabilmeniz için turuncu ile uyumlu olan renkleri ve bu renkleri dekorasyonda kullanım şekillerini iyi bilmeniz gerekir. Sizin için turuncu ile uyumlu dekorasyon renklerine ve kullanım şekillerine yer verdik.

Turuncu ile uyumlu renk kombinasyonları

Turuncu renk ile uyumlu belli başlı tonlar vardır. Bu tonları; kırlent, yastık, halı ve tekli berjerlerde kullanabilirsiniz. Bununla

birlikte perdelerde de turuncuya yakın tonları tercih edebilirsiniz.

Beyaz ve pastel mavi

Turuncuya en çok yakışan renkler arasında gelen beyaz ve pastel mavi tonlarıdır. Turuncu sıcak bir renk olduğundan onu başarılı ile dengeleyecek renk seçimi oldukça önemlidir. Pastel maviler yani bebe mavisi gibi sakin ve rahatlık hissi uyandıran tonlar turuncuyu dengelemek için harika bir seçenektir. Hem turuncuyu hemde maviyi en iyi şekilde ortaya çıkaran renk ise beyazdır.

Krem

Oldukça yumuşak bir renk olan krem, turuncu var olan canlılığını kırıp odada bir denge oluşturmanızı sağlar. Turuncu ve krem kombinasyonu; yatak odalarınızda ve misafir odalarında tercih edebilirsiniz.

Ahşap ve gri

Turuncunun sıcaklığını grinin soğukluğu ile başarılı bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Aynı zamanda ahşabın doğal ve sıcak tarzını turuncu ile daha çekici ve zengin bir görsele çevirebilirsiniz. Bu tarz ahşap ve gri ağırlıklı bir ortamda turuncuyu daha çok detaylarda kullanmanız daha risksiz olacaktır.

Yeşil ve ekru

Aslında sıkça gördüğümüz bir ikilidir yeşil ve turuncu kombinasyonu. Turuncuyu yeşil ile kullanacaksanız yeşilin açık tonlarını tercih etmenizi öneririz. Su yeşili, pastel yeşiller, açık yeşil tonları turuncu ile mükemmel bir uyum sağlayacaktır.

Kahverengi ve beyaz

Listenin sonuna en güçlü kombinasyonu sakladık diyebiliriz. Turuncu ile en güçlü birliktelik sağlayacak renklerin başında kahve tonları geliyor. Önemli noktalardan biri kahve tonu ne olursa olsun dengeyi sağlamak için beyaz kullanmaktır. Turuncu ise bu temada aksesuar ve tekstil ürünlerinde ortama gerekli enerjiyi ve hareketi sağlayacaktır.