Dekorasyon

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSalonTuruncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları
24.09.2019 - 13:53 |

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Sonbaharın renkleri arasında en canlı ve içinizi ısıtacak olan turuncuyu ev dekorasyonunuza uyarlamaya ne dersiniz? Peki 2019 sonbahar dekorasyonunda karşımıza çıkan en ideal turuncu renk kombinasyonları nedir? İşte sonbahar rengi turuncu ile ev dekorasyonu fikirleri...

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Evinize ufak dokunuşlarla hareket ve canlılık kazandırmak istiyorsanız 2019 sonbaharın turuncu tonlarını dekorasyona dahil etmeniz öneririz. Kullanıldığı alanda odak noktası haline gelen turuncu, kırmızı ve sarı ortasında sıcak bir renktir. Her renkte olduğu gibi turuncuda ara tonlara sahip bir renk. Özellikle misafir odaları ve yatak odaları için oldukça ideal olan turuncu, kendisiyle uyumlu tonlarla birleştiğinde ortaya şahane bir birliktelik çıkartıyor. Bu uyumu sağlayabilmeniz için turuncu ile uyumlu olan renkleri ve bu renkleri dekorasyonda kullanım şekillerini iyi bilmeniz gerekir. Sizin için turuncu ile uyumlu dekorasyon renklerine ve kullanım şekillerine yer verdik. 

Turuncu ile uyumlu renk kombinasyonları

Turuncu renk ile uyumlu belli başlı tonlar vardır. Bu tonları; kırlent, yastık, halı ve tekli berjerlerde kullanabilirsiniz. Bununla
birlikte perdelerde de turuncuya yakın tonları tercih edebilirsiniz.

Beyaz ve pastel mavi

Turuncuya en çok yakışan renkler arasında gelen beyaz ve pastel mavi tonlarıdır. Turuncu sıcak bir renk olduğundan onu başarılı ile dengeleyecek renk seçimi oldukça önemlidir. Pastel maviler yani bebe mavisi gibi sakin ve rahatlık hissi uyandıran tonlar turuncuyu dengelemek için harika bir  seçenektir. Hem turuncuyu hemde maviyi en iyi şekilde ortaya çıkaran renk ise beyazdır.

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Krem

Oldukça yumuşak bir renk olan krem, turuncu var olan canlılığını kırıp odada bir denge oluşturmanızı sağlar. Turuncu ve krem kombinasyonu; yatak odalarınızda ve misafir odalarında tercih edebilirsiniz.

Ahşap ve gri 

Turuncunun sıcaklığını grinin soğukluğu ile başarılı bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Aynı zamanda ahşabın doğal ve sıcak tarzını turuncu ile daha çekici ve zengin bir görsele çevirebilirsiniz. Bu tarz ahşap ve gri ağırlıklı bir ortamda turuncuyu daha çok detaylarda kullanmanız daha risksiz olacaktır.

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Yeşil ve ekru

Aslında sıkça gördüğümüz bir ikilidir yeşil ve turuncu kombinasyonu. Turuncuyu yeşil ile kullanacaksanız yeşilin açık tonlarını tercih etmenizi öneririz. Su yeşili, pastel yeşiller, açık yeşil tonları turuncu ile mükemmel bir uyum sağlayacaktır.

Kahverengi ve beyaz

Listenin sonuna en güçlü kombinasyonu sakladık diyebiliriz. Turuncu ile en güçlü birliktelik sağlayacak renklerin başında kahve tonları geliyor. Önemli noktalardan biri kahve tonu ne olursa olsun dengeyi sağlamak için beyaz kullanmaktır. Turuncu ise bu temada aksesuar ve tekstil ürünlerinde ortama gerekli enerjiyi ve hareketi sağlayacaktır.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Elbise-Çizme Kombini

Elbise-Çizme Kombini
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar gündeminize gelebilir. Kendi içinize yönelebilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra işlerinizde tamamlanması gereken ertelediğiniz konulara ilgilenebilirsiniz.  Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içindeki hareketlilik sizi biraz yorabilir. Yakın çevrenizde olan olaylara kayıtsız kalamayacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler önem kazabilir. Bazı konularda kısıtlandığınız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde yavaşlama yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Kişisel becerinizle işlerinizi yoluna koyabileceksiniz. Çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sıkışıklıklardan olumsuz etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sorumlu olduğunuz işlerde yavaşlamalar meydana gelebilir. Bazı işlerinizi ertelemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yeni planlamalar için uygun zamanlar değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Duygusal anlamda yaralandığınız konular gündeme taşınabilir. Kendi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. İlerleyen zamanlarda planlama hatalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşlerinizi toparlamak için destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Başarı için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İlişkileriniz önem kazanabilir. Hırslı bir gündesiniz fakat öğleden sonra işlerinizde yavaşlamalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişiklikler sorumlu olduğunuz konularda aksamalar meydana getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni konular dikkatinizi çekebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda özgür olmak isteyebilirsiniz. Bir yandan kısıtlandığınızı da hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde zirvede kalmak için çok mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda iptaller meydana gelebilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde daha fazla mücadele gerektiren durumlar sizi endişelendirebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi ve kafanızı toparlamak için boş vaktiniz olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda eşiniz ile birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde tepkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde hırslı davranabilirsiniz. Bazı konuları da ötelemeniz gerekebilir. Rutin işlerinizi tamamlamanız için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular bugün gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlamalar söz konusu olabilir. Eskide kalmış tamamlanmamış işlerinizi bitirmeniz için uygun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Duygusal yaralanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi dizginlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kolayca risk alabileceksiniz. Bugün değişen planlarınız size zor anlar yaşatabilir. İşlerinizde aksamlar meydana gelebilir. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKSporcularda Elektrolit Dengesi
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluBozcada'da İlk Spor Festivali
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarHer Cildin İhtiyacı: Baby Face
Op. Dr. Mirza Fırat
Op. Dr. Mirza FıratEndoskopik Kaş Kaldırma
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalSİBO
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımDoğal Yollardan Hızlı Kilo Vermenin Yolları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSihirbaz mı? İp Cambazı mı?
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyErgenlikte Cinsellik
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşZirkonyum Nedir?
Begüm Kılıç
Begüm KılıçMühür 50 Milyon Oldu!
En Çok İzlenen Videolar
Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)
Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?Daha önce hiç Smear testi yaptırdınız mı?
Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?
Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Turuncu ile ev dekorasyonuna uyum sağlayacak renk kombinasyonları

Petival hayvanseverler ile buluştu

Petival hayvanseverler ile buluştu

Unsuz çikolatalı kurabiye tarifi

Unsuz çikolatalı kurabiye tarifi

Vajinal genişliğe ameliyatsız tedavi

Vajinal genişliğe ameliyatsız tedavi

Sıradaki Haber