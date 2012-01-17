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    HaberlerEtkinlik"Tutkulu Devinimler"
    17.01.2012 - 13:50 |

    "Tutkulu Devinimler"

    ENKA Kültür Sanat’ın, “Tutkulu Devinimler” sloganıyla ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda ev sahipliği yapacağı 24. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nın biletleri, resmi web sitesinde ve Biletix’te satışa çıktı!

    "Tutkulu Devinimler"

    Sanat tutkunları; 6 Şubat – 25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek yüksek müzikalitedeki konserler, nefes kesen modern dans ve çağdaş tiyatro performanslarında bir araya gelerek sanat heyecanıyla dolacaklar!

    24. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nda “10 Adımda Unutmak (Anti Prometheus)”, “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi” ve “Can” gibi sezonun özel tiyatro oyunları sahnelenirken, Almanya'nın en köklü orkestralarından Duisburg Filarmoni ile bağlama virtüözü Erdal Akkaya'yı buluşturan “Anadolu Senfonisi” konseri, İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

    Buluşmalarda ayrıca; modern dans-drama “Şehir-Orman”da, beton ormanlar arasında yaşama savaşı veren Mogli'nin gerçek dünya ve hayal dünyası, metropol hayatı ve vahşi yaşam arasında çıktığı yolculuk; 20 kişilik MDTİstanbul ekibinin etkileyici dansları ile sahneye taşınıyor. Neşeli Pazarlar'da ise “Vivaldi Dört Mevsimler’de Kurbağa Öyküleri” ile tiyatro, müzik ve dans, küçük sanatseverler için düzenleniyor.

    Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer konseri ile piyanonun ustaları Cana Gürmen ve Burçin Büke’nin konserlerinin de yer aldığı ENKA Kültür Sanat Buluşmaları, 24. yılında tutkulu devinimlere “sahne” oluyor.

    ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda koltuk sayısının sınırlı ve yerlerin numarasız olması nedeniyle, önceden rezervasyon yaptırılması öneriliyor. Dileyen katılımcılar, her etkinlik öncesi saat 19:00’da Taksim – AKM önünden kalkacak ücretsiz servis ile etkinlik merkezine ulaşabiliyorlar. Etkinlik bitiminde ise, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’ndan kalkacak servis, konukların Taksim – AKM’ye ulaşımını sağlıyor. Servisten yararlanabilmek için etkinliklerden en az iki gün önce ENKA ile bağlantıya geçerek rezervasyon yaptırılması yeterli.

    Bilet Fiyatı (ENKA Resmi Web Sitesinde): Konserler: 30 TL
    Tiyatro Oyunları: 20 TL “Neşeli Pazarlar”: 20 TL (Çocuklara Ücretsiz)

    24. YIL ENKA KÜLTÜR SANAT BULUŞMALARI

    06 ŞUBAT - 25 MART 2012
    ENKA İBRAHİM BETİL ODİTORYUMU


    06 Şubat 2012 Pazartesi 20.30
    TİYATRO
    Stüdyo Oyuncuları – Şahika Tekand
    “10 Adımda Unutmak (Anti Prometheus)”

    14 Şubat 2012 Salı 20.30
    TİYATRO
    Talimhane Tiyatrosu
    “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi”

    21 Şubat 2012 Salı 20.30
    KONSER
    Şefika Kutluer
    Flüt Resitali
    “Klasikten Latine”

    27 Şubat 2012 Pazartesi 20.30
    MODERN DANS
    İDOB – Modern Dans Topluluğu İstanbul
    “Şehir-Orman”

    08 Mart 2012 Perşembe 20.30
    KONSER
    Duisburg Filarmoni & Erdal Akkaya
    “Anadolu Senfonisi”
    Şef: Hendrik Vestmann

    13 Mart 2012 Salı 20.30
    TİYATRO
    Tiyatro Kumpanyası
    “Can”

    20 Mart 2012 Salı 20.30
    KONSER
    Cana Gürmen - Burçin Büke
    “İki Piyanonun Tuşlarından”

    25 Mart 2012 Pazar 11.00
    ÇOCUK OYUNU
    Neşeli Pazarlar
    “Vivaldi Dört Mevsimler’de Kurbağa Öyküleri”

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