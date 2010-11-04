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    HaberlerEtkinlikÜç kadın, üç farklı ses!
    04.11.2010 - 16:00 |

    Üç kadın, üç farklı ses!

    Üç kadın vokal, üç güçlü ses, üç farklı show FACES’da ….

    Bugüne kadar DJ performansları ile adından sıkça söz ettiren FACES, bu kez canlı müzik organizasyonlarıyla eğlencenin nabzını tutuyor.
    Yeni repertuarı ve iddialı projeleriyle FACES’da 9 Kasım Salı günü sahneye çıkmaya hazırlanan “Hot Kıtır”, Asmalımescit’e yeni bir soluk getirmeye kararlı.

    Her bölümde ayrı sahne şovları ile gecenin tozunu attıracak olan grup üyeleri gönülleri ne isterse onu söyleyecek: Latin, Jazz, Chilout, 80’ler, 90’lar…

    Giriş ücretinin alınmadığı gecede rezervasyon için tel: 0212 293 13 88

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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