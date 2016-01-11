'Üç Kuruşluk Opera' İstanbul'da!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), ENKA Vakfı sponsorluğunda Avrupa’nın en önemli tiyatro topluluklarından Berliner Ensemble’ın sahnelediği ve yönetmenliğini Robert Wilson’ın yaptığı Bertolt Brecht’in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununu İstanbul izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynayan Üç Kuruşluk Opera, 13 Mayıs Cuma ve 14 Mayıs Cumartesi tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahne’de olacak. Gösterinin biletleri 21 Ocak Perşembe gününden itibaren Biletix satış kanalları ve İKSV’den temin edilebilir.

20. yüzyılın en önemli Alman şairi, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, Berliner Ensemble’ın ve Epik Tiyatro’nun kurucusu Bertolt Brecht’in, İngiliz yazar John Gay’in ilk sahnelendiği 1728’de çok ses getiren oyunu Dilenciler Operası’ndan 20. yüzyılın iklimine uyarladığı Üç Kuruşluk Opera, güncelliğini her dönemde korumuş, tiyatro ve tasarımı şaşırtıcı bir biçimde buluşturan müzikli bir gösteri. Brecht’in tiyatro tarihinde çok önemli bir yere sahip eseri Üç Kuruşluk Opera, maceralarla dolu bir antikahramanlar dünyası aracılığıyla sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, bugünün dünyasına ait çok somut gerçekleri işleyerek, günümüzü farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya da imkân tanıyor. Gösteri, ahlak değerlerini irdeleyip savaşın korkunçluğunu sergilerken, müzikal açıdan zengin ve esprili biçiminden de kesinlikle ödün vermiyor.

Üç Kuruşluk Opera, sahnede kendine ait bir estetik oluşturan ve eserleriyle seyirciyi farklı dünyalarla buluşturan Robert Wilson yönetmenliğinde, çağdaş Alman tiyatrosunun en önemli topluluklarından Berliner Ensemble tarafından sahnelenecek. Wilson’un tüm işleri gibi, bu çalışması da dansı, hareketi, ışığı, metni, tasarımı birbiri içine geçiren bir bütün oluşturur. Oyunun popüler kültürün bir parçası haline gelmiş, oyun boyunca değerli bir orkestra tarafından canlı olarak çalınan müzikleri ise önemli Alman besteci Kurt Weil’a ait.

Hem ciddi hem şamatacı, hem sarkastik hem duygu dolu şiirsel bir metin olan Üç Kuruşluk Opera, izleyicisini bir yandan eğlendirip güldürürken öte yandan parodik yapısı ve ironik içeriğiyle düşündürüyor. Müzikleriyle de seyirciyi sürekli uyanık tutan, onu her an eğlendiren müzikal bir şölene dönüşüyor. Mükemmel oyuncuları, kusursuz müzik ve zengin kostüm kullanımı ile Üç Kuruşluk Opera İstanbul seyircisinin unutulmazları arasına yerleşecek.

Bir Sahne Sihirbazı: Robert Wilson

Amerikalı yönetmen ve tiyatro dünyasının dahi yorumcusu Robert Wilson, tiyatro ve operanın yanı sıra disiplinlerarası projeleriyle de dünyada adını duyurmuş bir sanatçı. Bir sahne sihirbazı olarak değerlendirilen Wilson, Bastille Operası, Odeon Tiyatrosu, BAM, Lincoln Center, Berliner Ensemble, Atina ve Avignon festivallerinin yanı sıra İstanbul Tiyatro Festivali’nde de büyük ilgi gören oyunlarıyla sanatseverlere tiyatro sanatının güçlü ve çarpıcı örneklerini sundu. Wilson’ın Giorgio Armani’den Lady Gaga’ya, Tom Waits ve Lou Reed’den, William Dafoe ve Mikhail Baryshnikov’a, Arvo Pärt’ten Philip Glass’e kadar birçok farklı sanatçıyla işbirlikleri bulunuyor. The New York Times gazetesi Wilson’u “çağdaş tiyatro dünyasının devi” olarak tanımlıyor. Olivier Ödülü de dâhil dünya çapında pek çok ödül sahibi olan Wilson’a ayrıca 1998 yılında İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü de sunulmuştu.

Dev Bir Tiyatro Okulu: Berliner Ensemble

1949’da önemli tiyatro adamı Bertolt Brecht tarafından kurulan ve bugün çağdaş Alman tiyatrosunun tartışmasız en güçlü temsilcisi olan Berliner Ensemble topluluğunun repertuvarında Brecht’in yapıtlarının yanı sıra Shakespeare, Schiller ve Büchner gibi tiyatro tarihinin önde gelen yazarlarının eserleri de yer alıyor. Dünyanın en önemli tiyatro topluluklarından Berliner Ensemble ile çalışan dünya çapındaki yönetmenler arasında Heiner Müller, Peter Stein, Luc Bondy, Claus Peymann ve Robert Wilson gibi isimler bulunuyor.

Biletler 21 Ocak’ta satışta

Gösterinin biletleri 21 Ocak Perşembe günü itibariyle, Biletix satış kanallarından her gün ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilir. Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış dönemi ise 18 Ocak (Siyah-Beyaz Lale üyeleri), 19-20 Ocak (Kırmızı – Sarı Lale üyeleri). Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabilirler.

İKSV tarafından ENKA Vakfı sponsorluğunda, 13-14 Mayıs tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahne’de olacak Üç Kuruşluk Opera oyunu, Goethe-Institut’un desteğiyle gerçekleştiriliyor. Martı Istanbul Hotel de konaklama desteği veriyor.