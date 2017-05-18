Ücretsiz ben tarama günleri başlıyor

Euromelanoma ve Eau Thermale Avène’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Euromelanoma Deri Kanserleri Tarama Kampanyası” halkın deri kanserine karşı bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Bireylerin kanser riski taşıyıp taşımadığını öğrenebilmesi için Türkiye’nin bir çok ilinde üniversite hastanelerinde ücretsiz muayene imkanı sunuyor.

31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli illerindeki 20 üniversite hastanesinde yapılacak olan ücretsiz deri kanseri, ben taramasının tanıtımı için yapılan basın toplantısında Euromelanoma Türkiye Koordinatörü ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nahide Onsun, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Emel Bülbül Başkan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Borlu, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Doç. Dr. Gamze Erfan katıldı.

Projede gönüllü dermatologlar gün boyu Türkiye’nin 20 üniversite hastanesinde ücretsiz ben taraması yapacak. Ayrıca www.euromelanomaturkiye.org adresinden online randevu alınması mümkün.

Erken tanı çok önemli

Euromelanoma Türkiye KoordinatörüProf. Dr. Nahide Onsun, bu kampanyayla amaçlarının toplumu deri kanserlerine yönelik bilgilendirmek ve bu anlamda farkındalık düzeyini artırmak olduğunu dile getirerek, erken tanının bu kanser türünde de çok önemli olduğunu belirtti.

Ozon tabakasının incelmesiyle yeryüzüne daha fazla zararlı ışının ulaşmasının bu kanser türünün en önemli nedenleri arasında yer aldığını aktaran Onsun, şöyle devam etti:"Ultraviyolenin en önemli hasarı güneş yanıklarıdır. Çocukluk yaşında geçirilen güneş yanıkları DNA hasarına sebep olduğu için, çocuk ve gençlerde güneş yanıklarını önlemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her geçirilen güneş yanığı riski katlayarak artırıyor.

Kanserli lezyonlar, yüz, boyun, sırt ve kol gibi derinin güneşe (UVA ve UVB) daha çok maruz kalan kısımlarında görülür. Bu yüzden çocukları koruyabilmek için özel bir bakım uygulanmalıdır. Çocukluktan itibaren güneşten mutlaka korunmalı ve yüksek faktörlü güneş koruyucuları kullanmalıdır. Derimizde olan her şeyi gözleyebiliyoruz. Dolayısıyla gözümüzün önünde gelişen şeyi tanımamız, en azından şüphelenmemiz ve bir uzmana gitmemiz mümkün. Bizim en önemli amacımız da bu erken değişikliği fark eden hastanın, erken tanı için mutlaka bir deri hastalıkları uzmanına başvurmasıdır.

Erken tanı alan deri kanserleri basit, ucuz, zahmetsizce yöntemlerle tamamen tedavi edilebiliyor. Ancak geç kalınan olgularda ne yazık ki bu mümkün değil. Deri üzerindeki güneşin etkileri daha çok 40 yaşının üzerinde görülür. Ancak son zamanlarda gençlerde de arttı. Özellikle solaryum alışkanlıkları, çok fazla güneş altında kalmak gibi durumlar daha fazla melanom görülmesine sebep oluyor. Şu anda genç yaş grubunda en sık görülen ikinci deri kanseri melanomdur. Ayrıca dövme de deri kanseri için önemli bir risk faktörü olabilir." dedi.

