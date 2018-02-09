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09.02.2018 - 14:54 |

Uçuk nasıl geçer?

Uçuk, genellikle dudaklarda, burunda ve çenede görülen ağrılı salgınlardır. Kişiye oldukça rahatsızlık veren ve sancılı bir şekilde kendini gösteren uçuk tedavi edilmediğinde kişinin yemek yemesi hatta konuşmasını bile zorlaştırabilir. Uçuk yarasından şikayetçi oluyorsanız ve uçuk nasıl geçer sorusunu merak ediyorsanız sizlere evde hazırlayabileceğiniz, uçuğu tedavi eden doğal yöntemlerden bahsedeceğiz. İşte uçuk nasıl geçer sorusuna vermiş olduğumuz cevaplar.

Uçuk nasıl geçer?

Uçuk nasıl geçer sorusu belki de günlük yaşamda hemen hemen herkesin sormuş olduğu sorular arasında yer alır. Uçuk genellikle dudaklarda, burunda ve çenede görülen ağrılı salgınlardır. Kişiye günlük hayatta oldukça rahatsızlık veren yeme içme konuşmaya bile engel olan uçuktan nasıl kurtulurum sorusunun cevaplarını arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

PembeNar Özel

Ev yapımı doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer sorusunun cevabını vermeden önce uçuk neden olur sorusunun vcevabını açıklamakta fayda var.

Uçuk neden olur?

 

Uçuk çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi herpes virisüdür. Uçuk yarası kuru ve kabuklu haldeyse bulaşıcı değildir.ancak ilerlediğinde uçuk yarasından sıvı bir şekilde iltihap akmaya başladıysa bu durumda uçuk bulaşıcı hale gelmiş demektir.

Uçuğa neden olan virüs ciltte temas yoluyla yayılmaktadır. Aynı zamanda cinsel ilişkide gerçekleşen oral seks de uçuğun ağız içerisinde yayılmasına neden olabilecek faktörler arasındadır. Ağız içerisinde yayılan herpes virisüde ciddi sıkıntılara neden olabilir ve zor iyileşen uçukların çıkmasına neden olabilir.

Uçuk özellikle (menstruasyon sırasında) hormonal değişiklikler, ateş, yorgunluk, duygusal stres, cilt travması ve fazla güneşe maruz kalma gibi faktörler uçuğa neden olan virüsü yeniden etkinleştirebilir, bu nedenle uçuğa neden olabilir.


Uçuk yarası genellikle 1 hafa süre kadar kendiğinden iyileşebilir, patlayabilir ve kabuğu bir süre sonra düşebilir. Ancak o süreçte kişinin hayat standartlarına ciddi bir şekilde etki eder. Bu nedenden dolayı uçuğun kendiliğinden geçmesini beklemek yerine tedavi etmeyi düşünebilirsiniz.

Uçuk nasıl geçer sorusunun cevabını Sizlere uçuğu 1 günde iyileştiren tedavi yöntemleriyle cevap vereceğiz.

 

İşte uçuk nasıl geçer sorusunun cevapları.
Uçuk nasıl geçer?

Aseton yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Aseton tırnak cilasını çıkartmanın yanı sıra uçuğu da tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir.

Malzemeler
Aseton ve pamuk

Aseton uçuğa nasıl kullanılır?

Uçuk nasıl geçer

1- Pamuğu asrtonun içerisine batırın.
2- Asetonu sadece yaranın üzerine cildinize temas etmeden uygulayabilirsiniz.
3- Bu çareyi iyileştirene kadar günde 2 kez tekrarlayın.

El temizleyici jeller

Uçuk nasıl geçer

El temizleyicileri, soğuk yara yol açan virüse karşı savaşmaya ve öldürmeye yardımcı olan mükemmel dezenfektandır. Aynı zamanda kurur ve yaraları hızla iyileştirmeye yardımcı olur.

Malzemeler:

- El temizleyici jel
- Pamuk

El temizleyici jeller uçuğa nasıl uygulanır?

Pamuğu top haline getirin. El temizleme jelini pamuğa bir miktar dökün.
Virüsün yayılmasını önlemek ve hızlı iyileşmeyi teşvik etmek için doğrudan etkilenen bölgede uygulayın.

Bunu, en azından günde iki kez, ağrınız tamamen iyileşene kadar yapın.

Çay ağacı yağı yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Çay ağacı yağı olağandışı antiseptik, antifungal ve antibiyotik özelliklere sahiptir ve bu durumda da uçuğun kısa süre içerisinde iyileşmesine yardımcı olur.

Malzemeler

Çay ağacı yağı
Çubuk pamuk

Çay ağacı yağı uçuğa nasıl kullanılır?

Uçuk nasıl geçer

1- Pamuk çubuk üzerine az miktarda çay ağacı yağı dökün.
2- Hızlı iyileşme için doğrudan etkilenen bölgede uygulayın.
3- Yağın doğal olarak buharlaşmasına izin verin.

Bunu, yara durumunuz tamamen iyileşene kadar günde iki kez yapın.

Nane yağı yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Nane yağı hem HSV-1 hem de HSV-2 (ağrıya neden olan virüsler) ile savaşan inanılmaz antiviral bileşenleri içerir ve böylece uçuğun kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

Malzemeler
Nane yağı
Kulak çubuğu

Nane yağı uçuğa nasıl uygulanır?

Uçuk nasıl geçer

1- İlk olarak, uçuğun ve çevresini ılık suyla durulayın.
2- Pamuklu çubuk üzerine biraz nane yağını dökün.
3- Doğrudan etkilenen uçuk olan bölgeye uygulayın.

Elma sirkesi yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Elma sirkesi (ACV), uçuk için en eski ve en etkili ilaçlardan biridir. Antibakteriyel, antiseptik ve iyileştirici özellikleri, yaralara neden olan virüsün öldürülmesine yardımcı olur ve uçuğu kurutmada aynı zamanda da cildinizin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Malzemeler

Pamuk
Sirke

Pamuğunuzu sirke ile ıslatın. Elma sirkesi virüsün yok edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

• Anında rahatlamak için etkilenen bölgede doğrudan uygulayın ve 15 dakika tutun.
Sirkenin doğrudan uygulanması deride kızarıklığa neden olabilir, ancak endişelenmeyin. Bu kısa sürede geçecektir.

Daha iyi sonuçlar almak için, sirkeye 'de az miktarda limon suyu karıştırabilir ve karışımı uçuğun üzerine uygulayabilirsiniz.

Buz sıkıştırma yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Bir buz kompresinin uygulanması, uçuğu hafifletmek ve rahatlatmak için mükemmel bir tekniktir. Uçuktan kaynaklanan virüsün yayılmasından dolayı ciltteki iltihaplanmayı, kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur.

Uçuğa buz nasıl uygulanır?

1- Bir miktar buz küpü havlu veya pamuklu bir bezin içine koyun.
2- Hızlı sonuç almak için etkilenen bölgenin üzerine kompres uygulayın.
3- Buz paketini 5 dakikadan fazla aynı yerde tutmayın.

Sarımsak yöntemi

Uçuk nasıl geçer

Sarımsak, uçukta oluşan şişkinliği azaltmaya yardımcı olan aynı zamanda yara iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olan antiviral özelliklere sahip bir bileşik olan kiyol içermektedir.

Sarımsak uçuğa nasıl uygulanır?
1- 1 diş sarımsağı ezin.
2- Doğrudan uçuk olan bölgeye ezmiş olduğunuz sarımsağı uygulayın.
3- Sarımsak uçuktaki şişkinliği azaltmanın yanı sıra iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
4- 5 veya 10 dk. Bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

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