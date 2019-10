“O’nun ne olduğunu bilmezsiniz ama onu görünce tanırsınız” der yazar M.C. Glassy bilimkurgu tanımını yaparken. Sinemaseverlere bağımsız ve alternatif bir sinema içeriği sunan sosyal sinema platformu Fil’m Hafızası, yeni Tematik Gece etkinliğinde, sinemaseverleri bilinmeyene doğru yolculuğa çıkartıyor.



Fil’m Hafızası’nın zaman ve mekanı birbirine karıştıracak kısa filmler ve eğlenceyle dolu “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” etkinliği 02 Şubat Pazartesi akşamı, saat 20:30’da Asmalımescit Mürekkep’te düzenlenecek. Bilimkurgu meraklılarını buluşturacak etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin ilk ve tek kadın fütüristi Ufuk Tarhan gerçekleştirecek.



“Üçüncü Türden Yakınlaşmalar”ın yaşanacağı etkinlik; uzay, zaman, mekan, misafirlik, aşk ve kontrol kavramlarına bakış açımızı değiştirecek kısa film gösterimleriyle başlayıp, Fütürist Ufuk Tarhan ile gelecek ve geleceğin inşası hakkındaki söyleşi ve eğlenceli yarışmalar ile devam edecek.



Etkinliğin film seçkisinin ilginç konukları ise; uzayda farklı bir gezegende maceraya atılan baba kız, Mars'tan sıkılıp Los Angeles'a tatile gelen bir uzaylı, dünyayı beyniyle kontrol edebilen bir kız, günün birinde kendi klonuyla karşılaşan bir adam, android bir hizmetçi ve onun sahibesi ile beraber âşık ve çaresiz bir kadın olacak.



Karanlık Kutu ve 40 Haramiler fotoğrafçılarından Benek Özmez etkinliğe fotoğraflarıyla destek verirken, mekan sponsorluğunu Mürekkep, medya sponsorluğunu bugunbugece.com üstleniyor, Yazane, SinePlus Akademi ve Hayat Bilgisi Okulu da proje desteği sağlıyor.





Kısa film seçkisi



The Controller (2013)



Saman Kesh / ABD / 9’



Aşkınız uğruna neler yapardınız? Bedeninizi birine ödünç verir miydiniz? Başkalarını kontrol edebilen bir kadın erkek arkadaşını kullanarak kendini kurtarmaya çalışıyor.



Mona (2013)



Alexis Barbosa / Fransa / 13'



Bir mühendis Mona adında android robotu incelemek amacıyla eve getirir. Fakat eşi, paranoya içinde, Mona'yı izlemeye başlar. Bilim ve teknoloji günü kolaylaştırırken, insani ilişkileri zorlaştırıyor mu? Londra Bilim Kurgu Festivali resmi seçkisinde yer alan kısa film teknolojinin getirebileceği düşünülmeyen problemleri gösteriyor.



Prospect (2013)



Zeek Earl, Chris Caldwell / ABD / 14’



SXSW Festivali Jüri Özel Ödülü adayı bu kısa filmde bir baba ve kızının ait olmadıkları bir gezegende hayatta kalma çabalarını izliyoruz. Acaba babasına yapılan saldırıdan sonra kızı ne kadar süre daha küçük bir çocuk olarak kalabilecek?



A Stitch in Time for $9.99 ( 2014 )



Mu Sun / ABD / 13’



Sci-Fi-London dahil birçok festivalin resmi seçkisinde yer alan film, iş arkadaşından hoşlanan Laura'nın hislerinin karşılıklı olup olmadığını öğrenmek için zaman yolculuğu yapmasını konu alıyor.



Mouse-X (2014)



Justin Tagg / İngiltere / 15’



‘Eğer sen-var olan-tek sen değilsen, kimsin?’

Kendisi ve odalar dolusu klonları arasında uyanan bir adam. Paradoksal yaşamlar döngüsünden kurtulabilir mi? Tekrarlar içindeki tek olabilir mi? Yarattığı sorular ve çarpıcı sinematografisiyle dikkat çeken film London Sci-Fi gibi önemli festivallerde ödül ve övgülerle dünyayı gezerken bize de uğradı.



Martian American (2014)



Lee Citron / ABD / 21’



Dünyadaki çeşitli festivallerden 'En İyi Film', 'En İyi Oyuncu' dahil ödüller toplayan, farklı dünyaların insanı olma kavramına yeni bir boyut getiren filmde yalnız bir Marslının Los Angeles seyahatine tanık oluyoruz.